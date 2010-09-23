-İMKB'DEN YENİ DÜZENLEMELER İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 8 Ekim 2010 tarihinden itibaren, Hisse Senetleri Piyasasında gerçekleşen işlemler sorgusunda alıcı ve satıcı tarafların gösterilmeyeceğini duyurdu. İMKB, Hisse Senetleri Piyasasında ekim ayından itibaren aşamalı olarak uygulamaya alınacak bir dizi yeni düzenlemeyi yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim 2010 tarihinden itibaren, Hisse Senetleri Piyasasında gerçekleşen işlemler sorgusunda alıcı ve satıcı taraflar gösterilmeyecek. Hisse Senetleri Piyasası Alım Satım Sisteminde gerçekleşen işlemler sorgusunda yer alan işleme taraf üye kodları ve aktif emir sorgusunda yer alan karşı üye kodları seanslar süresince gösterilmeyecek, veri yayın kuruluşlarına gönderilen gerçekleşen işlemler, alıcı ve satıcı taraf bilgisi olmadan gönderilecek. Üyeler tarafından seans sonlarında alınan işlem defterlerinde karşı üye kodlarının yer almayacağı belirtilen açıklamada, ''Karşı üye kodlarının gösterildiği işlem defterleri üyeler tarafından T+1 günü, gün sonunda alınabilecek'' denildi. Açıklamaya göre, 8 Ekim 2010 tarihinden itibaren Hisse Senetleri Piyasasında emir iptali koşulsuz olarak serbest bırakılacak. Halihazırda sadece Varant Pazarında, kotasyon emirleri haricinde tamamen serbest olan emir iptali, 8 Ekim 2010 tarihinden itibaren Hisse Senetleri Piyasasında işlem gören tüm menkul kıymetlerde uygulanacak. Bu uygulama ile Hisse Senetleri Piyasası Alım Satım Sisteminde bekleyen normal ve özel alış-satış emirlerinin tek tek, emir bazında iptal edilmesi mümkün olacak. Emir tamamen iptal edilebileceği gibi miktarı da azaltılabilecek. Açılış seansı emir toplama aşamasında uygulanmakta olan mevcut emir iptal ve değiştirme kurallarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Yeni uygulamayla birlikte emir iptali, açılış seansında olduğu gibi seansın sürekli müzayede bölümünde de koşulsuz olarak yapılabilecek. Emir iptalinin serbest bırakılması kapsamında Kurumsal Ürünler Pazarında ve Varant Pazarında piyasa yapıcılı olarak işlem görecek menkul kıymetlerde girilmiş olan kotasyon emirlerinin koşulsuz olarak iptal edilmesi söz konusu olmayacak, ancak, minimum kotasyon miktarına kadar azaltılabilecek. Sistemde emrin tamamen iptal edilmesi veya emir miktarının azaltılması durumunda azaltılan her bir emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen emrin tamamının TL hacminden milyonda 2,5 oranında ücret alınacak. Ücretler üye bazında tahakkuk ettirilecek ve aylık Borsa payları ile birlikte üyelere bildirilecek. Emir iptali, Hisse Senetleri Piyasasında işlem yapan aracı kurumların sisteme erişim izni verdikleri tüm kullanıcılar tarafından yapılabilecek. -GÖZALTI PAZARININ İŞLEM SÜRESİ UZATILDI- Gözaltı Pazarının işlem süresi de 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren uzatılacak. Gözaltı Pazarı kapsamındaki şirketlerin tek fiyat yöntemi ile işlem göreceği dikkate alınarak, Gözaltı Pazarında tek fiyat yöntemiyle emir toplama aşamasının bitiş saati 17.25, seans bitiş saati ise 17.30 olarak belirlendi. Bu karar uyarınca, yeni işlem yöntemiyle birlikte Gözaltı Pazarında işlem saatleri Açılış Seansı-Emir Toplama 14.00–14.15, Açılış Seansı-Fiyat Belirleme 14.15–14.20, Tek Fiyat Seansı-Emir Toplama 14.20–17.25, Tek Fiyat Seansı-Fiyat Belirleme 17.25–17.30 olarak düzenlendi. Resmi tatil nedeniyle sadece ilk seansın yapılmasının söz konusu olduğu günlerde ise Gözaltı Pazarı seansı birinci seans süresi dahilinde (09.30 – 12.30 saatleri arasında) yapılacak. Hisse Senetleri Piyasasında fiyat adımlarının küçültülmesi uygulaması da 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren aşamalı olarak devreye alınacak. 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak birinci aşamada 1 Kuruş'un üzerindeki fiyat adımları yarı yarıya küçültülecek. İkinci aşamada, gerekli teknik çalışmaların ve testlerin tamamlanmasının ardından hisse senetlerinde baz fiyatı 2,5 liraya, borsa yatırım fonlarında ise baz fiyatı 5 liraya kadar olacak şekilde oluşturulacak ilk kademede fiyat adımı 1 Kuruş yerine 0,5 Kuruş olarak belirlenecek. Açıklamada, hisse senetleri ve borsa yatırım fonlarında uygulanacak yeni fiyat adımları ve baz fiyat aralıkları tablolarına ve yeni düzenlemelerin tümüne ilişkin ayrıntılı bilgiye ''www.imkb.gov.tr'' adresinde ''Borsa Duyuruları'' bölümünden ulaşılabileceği belirtildi.