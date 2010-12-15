-İMKB'DEN TAHVİL VE BONO PİYASASINDA DÜZENLEMELER İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 17 Aralık 2010 tarihinde Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde yeni bir repo pazarı açılacağını duyurdu. İMKB'den yapılan açıklamaya göre, 17 yıl önce faaliyete başlamış olan İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesindeki Repo-Ters Repo Pazarı'na ilaveten kurulan Pazar ''Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı''adıyla faaliyet gösterecek. Bu Pazarda, devlet iç borçlanma senetlerinin yanı sıra borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçları da repoya konu olabilecek. Taraflar repo işlemlerini belirledikleri menkul kıymetler üzerinde repo işlemleri yapacaklar, işlem sonrasında da bu menkul kıymetlere bloke konulmayacak ve alıcı tarafından repo vadesi boyunca kullanılabilecek. Vade sonunda ise alıcı aynı tanım ve miktarda menkul kıymeti karşı tarafa iade edilmek üzere Takasbank'a teslim edecek. 17 Aralık 2010 tarihinde Tahvil ve Bono Piyasası risk yönetim sisteminde de köklü değişiklikler devreye alınacak. Tahvil ve Bono Piyasası pazarlarında uygulanmakta olan işlem vadesinden bağımsız sabit oranlı teminatlamaya dayalı risk yönetim sisteminden, günlük değerlemeye dayalı dinamik bir risk yönetimine geçilecek. Bu yeni yapı, görece daha düşük fiyat değişim riskine maruz aynı gün valörlü işlemler için daha az teminat almak suretiyle daha düşük maliyetle çalışacak, öte yandan daha yüksek fiyat değişim riskine maruz ileri valörlü işlemler için günlük değerleme yoluyla dinamik risk takibini mümkün kılacak ve farklı fiyat değişim risklerine maruz menkul kıymetler için farklı oranlarda karşılık alınmasını sağlayacak. Bu çercevede, günlük fiyat değişim riskine karşılık alınan teminat oranı yüzde 5'ten yüzde 2,5'e indirilecek buna karşılık, piyasada gerçekleşen işlemler için günlük değerleme yapılacak, oluşacak değer farkları için ilgili üyenin teminatı bloke edilecek ya da ek teminat istenecek. Ayrıca, DİBS'lere göre risk açısından farklılık gösteren özel sektör borçlanma araçlarının konu olduğu işlemler karşılığında iki misli blokaj uygulanacak. Açıklamaya göre, ayrıca 17 Aralık 2010 tarihinden itibaren; Kupon ödeme günü V2 tarihine eşit olan kuponlu menkul kıymetlerde de repo işlemleri yapılabilecek. Repo-Ters Repo Pazarı’nda 5 baz puan olan oran adımı 1 baz puana indirilecek. Özel sektör borçlanma araçları için 7 gün olan valör süresi 30 güne çıkarılacak. Tek üyenin taraf olduğu işlemlerde bekleme süresi 30 saniyeden 10 saniyeye indirilecek.