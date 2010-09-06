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Ekonomi

İMKB'den rekor kapanış

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, ekside geçirdiği günü tarihi zirveyle kapattı.

06 Eylül 2010 03:00

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, ekside geçirdiği günü tarihi zirveyle kapattı. Alımlar seansın son dakikalarında hızlandı.

Gün açılışında cuma gününe göre yeni bir rekor kıran ve tarihi zirveden açılan borsa, günün geri kalanının neredeyse tamamını ekside geçirdi.

Fakat gün sonuna doğru hatta seansın son dakikalarında gelen alımlar borsanın haftanın ilk gününü yeni bir tarihi zirveyle kapatmasını sağladı.

İMKB-100 Endeksi'nin günlük kapanışı cuma gününe göre yüzde 0.17 yükselişle 61 bin 101 seviyesinden oldu. Borsa endeksi cuma günü 60 bin 999 puandan kapanmıştı.

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