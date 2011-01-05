-İMKB'DEN OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - İMKB, tamamıyla otomatik olarak çalışan hisse bazında seans durdurma (circuit breaker) niteliğine sahip, ''İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi''ni tamamlayarak, piyasanın hizmetine sundu. İMKB'nin yazılı açıklamasına göre, 10 Ocak 2011 tarihinde devreye alınacak olan sistem, İMKB hisse senedi piyasasında ortaya çıkan anormal hareketler konusunda yatırımcıların dikkatini çekerek, tedbirli davranmalarını temin etmek amacıyla geliştirildi ve iki aşamalı olarak tasarlandı. İlk Durdurma olarak adlandırılan birinci aşamada, İMKB Hisse Senetleri Piyasası sistem tarafından gerçek zamanlı olarak izlenerek, herhangi bir hisse senedinin piyasasında geçmiş verilere göre anormal fiyat veya miktar hareketi meydana geldiğinde, o hissenin seansı sistem tarafından önceden belirlenmiş bir süre için otomatik olarak durdurulacak. Durdurma süreci parametrik olup, başlangıçta sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören hisse senetleri için 15 dakika, seansın bitimine 15 dakikadan daha az süre kalmış ise seansın kalan süresi olarak belirlendi. İkinci Durdurma ve Brüt Takas Uygulamasına Geçme olarak adlandırılan ikinci aşamada, birinci durdurmanın ardından seans yeniden başlatıldıktan sonra daha önce yapılan durdurmanın etkisiz kalması yani durdurmaya esas teşkil eden anormalliğin devam etmesi ve önceden belirlenen diğer şartların oluşması halinde, seans yine eski sistem tarafından gün sonuna kadar durdurulacak ve yeni bir tedbir olarak ertesi gün işlemlerinden başlamak üzere brüt takas uygulamasına geçilecek. Brüt takas uygulama süresi de parametrik olup, başlangıçta tüm hisseler için 15 gün olarak uygulanacak.