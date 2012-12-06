İMKB'den bir ilk

İMKB Başkanı İbrahim Turhan, ''Borsa İstanbul ile NYSE Londra'da ortak bir opsiyon piyasası açıyor; ilk defa Borsa İstanbul kendi menkul kıymetlerine yurtdışında pazar açıyor'' dedi,

Turhan, İMKB'de düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Turhan, toplantıyı NYSE Euronext ile birlikte düzenlediklerine dikkati çekerek, bunun yapmasının sebebini şöyle anlattı:

''İstanbul'da bizim VİOP'u açmamızın bir ay sonrasında NYSE Liffe ile kendi faaliyet alanlarını kapsayacak (İngiltere, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika) şekilde münhasırlık hakkı verecek, bunun dışındaki bölgelerde de bu ticareti yapma izni verecek bir ortak girişimde bulunuyoruz.

Borsa İstanbul ile NYSE Londra'da ortak bir opsiyon piyasası açıyor. Bu, İstanbul'da işlem gören pay senetleri üzerinden yapılacak. Bu Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini birlikte oluşturacağız, alışverişini yapacağız.''

Turhan, ''Genellikle bizim piyasalarımızla ilgili işlemler yurt dışında organize olmayan piyasalarda yapılırdı, şimdi ilk defa Borsa İstanbul kendi menkul kıymetlerine yurt dışında bir pazar açıyor ve tezgah üstü piyasada gerçekleşen bu işlemlerin organize bir piyasa çerçevesinde alınıp satılmasına olanak sağlayan platform oluşturuyor'' diye konuştu.

İlk adım

Euronext Başkan Yardımcısı Roland Bellegarde de, ''2013 Ocak ayında, belki Ocak ayının sonunda türev sözleşmeleri, İMKB 30 Endeksinde işlem gören pay senetleri ve İMKB 30 Endesksine dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmesi her iki borsada da işlem görecek. Bu uzun vadede oluşturmaya çalıştığımız iş birliğinin ilk adımı'' diye konuştu.