İMKB'de 'silkeleme' operasyonu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) manipülasyon yapıldığı iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İMKB tarihinin en geniş kapsamlı operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarını tamamlayan polis, soruşturmada, zanlıların borsa yasaklı olmalarına karşın arkadaşları veya akrabaları adına yüksek miktarlarda işlem yaparak manipülasyona neden olduklarını saptadı. Zanlılar borsada bazı kağıtların fiyatlarını suni olarak yükseltip satarak küçük yatırımcıyı zarar ettirmekle suçlanıyor. Borsa tarihinin en büyük operasyonu genişleyebilir. Konu ile ilgili İMKB'den bir açıklama yapılmadı
Hesaplarına el konulacak
Operasyon, iddiaları araştıran Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başladı. Organize Suçlar Şubesi ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da harekete geçti.
Yaklaşık 1 ay süren teknik takibin ardından, 54 kişiden oluşan bir liste oluşturuldu. Savcının talimatıyla harekete geçen polis listede ismi bulunan kişileri gözaltına aldı. Listede bazı aracı kurum sahiplerinin, borsada işlem yapan bazı işadamlarının, siyasetçilerin, bürokratların ve brokerların olduğu belirtildi. Siyasetçilerin bulunması nedeniyle operasyonun seçim sonrasına bırakıldığı da iddia edildi.
Çalışmalarını tamamlayan polis, soruşturmada, zanlıların borsa yasaklı olmalarına karşın arkadaşları veya akrabaları adına yüksek miktarlarda işlem yaparak manipülasyona neden olduklarını saptadı. Zanlıların, "İMKB'de manüpülasyon amacıyla örgüt kurdukları" belirlenirken, ellerindeki fonlarla İMKB'de işlem gören hisse senetleri üzerinde manipülatif alım satım yaparak diğer küçük yatırımcıları mağdur ettikleri tespit edildi. Zanlıların bu işlemleri sırasında Van Et, Viking, Merko Gıda ve Vakıf Finansal Kiralama firmalarını da kullandıkları iddia edildi.
Polis dün sabah zanlıları gözaltına almak için 05.00 sıralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yaptı. Örgütün lideri olduğu öne sürülen Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, sağ kolu olduğu öne sürülen Metro Menkul Kıymetler Genel Müdürü Hayati Üstün ile Mehmet Akdere, Bekir Sani Karayel, Engin Karaalioğlu, Nihat Özçeli, Murat Kara, Mereko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Duncan Blake'in de aralarında bulunduğu 54 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların şüpheli işlemleri de Karayel üzerinden yaptıkları öne sürüldü.
Operasyonun sürdüğü, listede ismi bulunanların tamamına yakının gözaltına alındığı, birkaç kişinin ise arandığı öğrenildi. Keriz silkeleme yapmışlar
Zanlılar "keriz silkeleme" olarak adlandırılan yöntemle borsada kağıt alan küçük yatırımcıları zarara uğratmakla suçlanıyor. Değeri düşük hisseleri satın aldıktan sonra manipülasyon yapan, yani bazı kağıtların fiyatlarını suni olarak yükseltip küçük yatırımcıya satan zanlıların yaklaşık 170 milyon TL'lik manipülasyon yaptığı iddia edildi. Keriz silkelemede milletvekili de var
Zanlılardan Bekir Sani Karayal'ın bir milletvekilinin şirketlerinin hisselerine yoğun talep olacağı söylentilerini yayarak, şirketlerin değerlerini arttırdığı belirlendi. Milletvekilinin de Karayal ile birlikte hisselerde oynadığı, bazı şirketleri ele geçirmeye çalıştığı öne sürüldü. Milletvekilinin dokunulmazlığı olması nedeniyle operasyon kapsamında gözaltına alınamadığı belirtildi. Adı açıklanmayan ancak muhalefet partisinden olduğu öğrenilen milletvekiliyle ilgili olarak savcılığın TBMM'ye yazı göndereceği öğrenildi. İşadamları Karayal'a komisyon verdi
Alınan bilgiye göre, Bekir Sani Karayal, işadamı Galip Öztürk'ün şirketlerinin hisselerine yoğun talep olacağı yönünde söylenti çıkarttı. Şirketlerle ilgili alımı hızlandırdı ve şirketlerin değerlerini arttırdı. Galip Öztürk, yapılan manipülasyon karşılığında Karayal'a yüklü miktarlarda komisyon verdi.
Karayal, ayrıca Merko Gıda'nın sahibi Duncan John Blake'in şirketlerinin değerini aynı yöntemle arttırdığı belirlendi. Gözaltına alınan Duncan Blake'in de yapılan manipülasyon karşılığında Karayal'e düzenli olarak komisyon verdiği tespit edildi.
Borsada manipülasyon yapıldığı ve kara para aklandığı kuşkusuyla başlatılan operasyonun boyutlarının büyüyeceği belirtildi. SPK' nın manipülasyonla ilgili olarak bugüne kadar yaptığı binden fazla suç duyurusu oldu. Ancak, Van Et hisselerindeki hareketi gözetime alan SPK 'nın henüz herhangi bir suç duyurusu yapmadığı öğrenildi. Bugüne kadarki manipülasyon soruşturmalarından farklı olarak, SPK'nın suç duyurusuyla değil savcılık kanalıyla harekete geçilmesi borsa çevrelerinde "Acaba Ergenekon bağlantısı mı var veya siyasi bir olay mı?" şüphelerine neden oldu. Başka hisseler de var
Metro Turizm ve Van Et' in sahibi Galip Öztürk' ün gözaltına alınması da gözleri Van Et hissesine çevirdi. İncelenen hisseler açıklanmazken, Van Et'in yanı sıra Viking Kağıt, Ersu, Merko Gıda gibi hisselerde de yapılan işlemlerin manipülasyon kuşkukusuyla incelemeye alındığı iddia edildi. Öte yandan Galip Öztürk ’ün satın almasıyla bir et şirketi olmaktan çıkıp bir holding haline dönüşen Van Et'in sermaye artırımından itibaren hisseleri kısa süre içinde 1 liradan 4 liralara kadar yükselmişti. Uzmanlar bütün bu işlemlerinde sorgulandığını söyledi.
Bu arada 54 zanlının yanı sıra ayrıca aşağıdaki kişilerin de ilgili aracı kurumlardaki hesaplarına tedbir konuldu:
HÜSEYİN KEMAL KAVAK / GEDİK MENKUL
AHMET AKDERE / STRATEJİ MENKUL
BCC GIDA SANAYİ VE TİCARET / EURO MENKUL
DİALOG ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT / ALAN MENKUL
AXEİNA KARLIDAĞ / RAYMOND JAMES
AKIN PALA / İŞ YATIRIM
MURAT KAAN DİLBER / GÜNEY MENKUL
NİL ALP / İNFO YATIRIM
ŞÜKRAN YILDIRIM / TACİRLER MENKUL
DERVİŞ TARİ / TACİRLER MENKUL BORYAD: Yatırımcılar tedirgin oldu
Borsa Yatırımcıları Derneği (BORYAD) Başkanı Ali Bahçuvan, Borsada manipülasyon iddialarına ilişkin olarak, yatırımcıların tedirgin olmasının söz konusu olduğunu söyledi.
Bahçuvan, Borsa'da manipülatif işlemlerin olmamasını arzu ettiklerini ifade ederek, geçmiş dönemde küçük yatırımcıların bunlardan büyük zararlar gördüğünü belirtti.
Geçmişte de buna benzer operasyonlar yapıldığını hatırlatan Bahçuvan, "Yatırımcının tedirgin olması gibi bir şey de söz konusu" diyerek, yapılan operasyonun manipülasyon olup olmadığının bilinmediği kaydetti.
Bahçuvan, manipülasyonun önü açık bir kavram olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Borsacıların, bu tür büyük operasyonlarla gözaltına alınması büyük para sahibi yatırımcıların sermaye piyasasından uzak durmasına yol açar. 'Yarın öbür gün ben de bu soruşturmalar kapsamında zan altında kalır mıyım' diye özellikle portföyü büyük yatırımcıların, sonrasında küçük yatırımcıların İMKB-100'de yer alamayan şirketlere yatırım yapmamasına yol açıyor."
Yapılan manipülasyon soruşturmaları sonucunda sorumluların cezaya çarptırılıp bu tip işlemlere girmesinin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Bahçuvan, geçmişte aynı oyuncuların tekrar piyasalara döndüğünün görüldüğünü, bunun tam olarak bitirilmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Borsada manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyon sabah saatlerinde başladı ve İstanbul, İzmir, Ankara'da gözaltılarla sürüyor. TSPAKB: Manipülasyona soruşturma, güven verir
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Başkanı Nevzat Öztangut, İMKB'deki manipülasyon iddialarına ilişkin olarak, "Eğer ortada bir manipülasyon varsa bu konuda savcılığın bir soruşturma yürütüyor olması, piyasaya her şeyden önce tedirginlik değil, güven verir." dedi.
Nevzat Öztangut, mevzuatlarında bu gibi işlerin yasak olduğuna dikkati çekti.
Öztangut, "Eğer birileri kanun dışı, yasa dışı bir şey yapmışsa bunun takip ediliyor olması yatırımcıya güven verir diye düşünüyorum. Eğer ortada bir manipülasyon varsa bu konuda savcılığın bir soruşturma yürütüyor olması, piyasaya her şeyden önce tedirginlik değil, güven verir" şeklinde konuştu.
Bir yasağın sadece kanun maddelerinde kalıyor olmaması ve bunun takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztangut, şunları kaydetti:
"Takip edildiği müddetçe bu tip şeyler piyasamızdan uzak olur ve yatırımcı da kendini daha çok güvende hisseder. Bu gibi şeylerin takip ediliyor olması bunu yapmaya yeltenecek olanların, kafasında böyle bir düşünce bulunanların veya yapanlar açısından caydırıcı bir şeydir. Bu da aslında piyasamız için güvenin daha çok sağlanması açısından olumludur. Dolayısıyla 'bu soruşturmanın şu anda piyasamıza bir etkisi olur mu ya da ilgisiz kişileri de içine alır mı' diye bir endişe varsa, bu endişeye hiç gerek yok. Zira eğer bu işe karışanlar varsa, zaten bellidir ve geçmişteki bir olay olduğu için de piyasa üzerinde herhangi bir etkisi de zaten mümkün değil." Gözaltına alınanların listesi
1- BEKİR SANİ KARAYAL
2- BARIŞ GÖKAHMETOĞLU
3- BAHADIR KARLIDAĞ
4- KEMAL AK
5- MURAT AKSOY
6- MEHMET AKDERE
7- NİHAT ÖZÇELİK
8- AKIN ŞAPÇI
9- BURAK BULUTAK
10- ENGİN KIRALİOĞLU
11-ERCAN İBRAHİM İŞAL
12- FARUK MEMİŞ
13- GÜNEŞ KARABABA
14- HAKAN AVCI
15- HAYATİ ÜSTÜN
16- KANİ ERCÜMENT GÜNYÜZ
17- KARTAL AYTUĞ SEVİNÇLİ
18- KENAN AK
19- MURAT BURAN
20- LEVENT AĞA
21- MEHMET ÇALIŞKAN
22- ÖZGECAN FIRILDAK
23- SELİM YEREBAKAN
24- SERKAN KAMİL KIRALİOĞLU
25- ŞAHİN DENİZ
26-CAN ÖKSUN
27- ESRA SEDEF TEKİN
28- SERHAT SERDAR ÜSTÜN
29- UĞUR TAN
30- BURAK SARAL
31- TÜLAY BOZKUŞ
32- OSMAN HACIOĞLU
33- ÖZCAN HALAÇ
34- İSMAİL AKSU
35- ALİ ZİYA SESEL
36- ŞÜKRÜ ŞANLIYÜCEL
37-HÜSEYİN UĞUR AKSOY
38- SÜLEYMAN KÜÇÜK
39- SELCAN MUSLUOĞLU KUYAN
40- BAHATTİN ÇARKÇI
41-AHMET BENAN ÇETİN
42- GALİP ÖZTÜRK
43- FATMA GÜZİN YILMAZ
44- DUNCAN JOHN BLAKE
45- ÇETİN GANİOĞLU
46- MURŞİT ÇOLAK
47- HÜSEYİN AYKUT İLÇİ
48- ERKAN KOCA
49- SUAT OLGUN
50- YAŞAR ŞUŞEK
51- YUSUF TEKER
52-EROL AKAR
53-BANU FETTİN
54- ALİ BERKAN ATEŞ