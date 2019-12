İMKB'de 'silkeleme' operasyonu

Keriz silkeleme yapmışlar

Keriz silkelemede milletvekili de var



İşadamları Karayal'a komisyon verdi

Başka hisseler de var

BORYAD: Yatırımcılar tedirgin oldu

Operasyon, iddiaları araştıran Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başladı. Organize Suçlar Şubesi ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da harekete geçti.Yaklaşık 1 ay süren teknik takibin ardından, 54 kişiden oluşan bir liste oluşturuldu. Savcının talimatıyla harekete geçen polis listede ismi bulunan kişileri gözaltına aldı. Listede bazı aracı kurum sahiplerinin, borsada işlem yapan bazı işadamlarının, siyasetçilerin, bürokratların ve brokerların olduğu belirtildi. Siyasetçilerin bulunması nedeniyle operasyonun seçim sonrasına bırakıldığı da iddia edildi.Çalışmalarını tamamlayan polis, soruşturmada, zanlıların borsa yasaklı olmalarına karşın arkadaşları veya akrabaları adına yüksek miktarlarda işlem yaparak manipülasyona neden olduklarını saptadı. Zanlıların, "İMKB'de manüpülasyon amacıyla örgüt kurdukları" belirlenirken, ellerindeki fonlarla İMKB'de işlem gören hisse senetleri üzerinde manipülatif alım satım yaparak diğer küçük yatırımcıları mağdur ettikleri tespit edildi. Zanlıların bu işlemleri sırasında Van Et, Viking, Merko Gıda ve Vakıf Finansal Kiralama firmalarını da kullandıkları iddia edildi.Polis dün sabah zanlıları gözaltına almak için 05.00 sıralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yaptı. Örgütün lideri olduğu öne sürülen Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, sağ kolu olduğu öne sürülen Metro Menkul Kıymetler Genel Müdürü Hayati Üstün ile Mehmet Akdere, Bekir Sani Karayel, Engin Karaalioğlu, Nihat Özçeli, Murat Kara, Mereko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Duncan Blake'in de aralarında bulunduğu 54 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların şüpheli işlemleri de Karayel üzerinden yaptıkları öne sürüldü.Operasyonun sürdüğü, listede ismi bulunanların tamamına yakının gözaltına alındığı, birkaç kişinin ise arandığı öğrenildi.Zanlılar "keriz silkeleme" olarak adlandırılan yöntemle borsada kağıt alan küçük yatırımcıları zarara uğratmakla suçlanıyor. Değeri düşük hisseleri satın aldıktan sonra manipülasyon yapan, yani bazı kağıtların fiyatlarını suni olarak yükseltip küçük yatırımcıya satan zanlıların yaklaşık 170 milyon TL'lik manipülasyon yaptığı iddia edildi.Zanlılardan Bekir Sani Karayal'ın bir milletvekilinin şirketlerinin hisselerine yoğun talep olacağı söylentilerini yayarak, şirketlerin değerlerini arttırdığı belirlendi. Milletvekilinin de Karayal ile birlikte hisselerde oynadığı, bazı şirketleri ele geçirmeye çalıştığı öne sürüldü. Milletvekilinin dokunulmazlığı olması nedeniyle operasyon kapsamında gözaltına alınamadığı belirtildi. Adı açıklanmayan ancak muhalefet partisinden olduğu öğrenilen milletvekiliyle ilgili olarak savcılığın TBMM'ye yazı göndereceği öğrenildi.Alınan bilgiye göre, Bekir Sani Karayal, işadamı Galip Öztürk'ün şirketlerinin hisselerine yoğun talep olacağı yönünde söylenti çıkarttı. Şirketlerle ilgili alımı hızlandırdı ve şirketlerin değerlerini arttırdı. Galip Öztürk, yapılan manipülasyon karşılığında Karayal'a yüklü miktarlarda komisyon verdi.Karayal, ayrıca Merko Gıda'nın sahibi Duncan John Blake'in şirketlerinin değerini aynı yöntemle arttırdığı belirlendi. Gözaltına alınan Duncan Blake'in de yapılan manipülasyon karşılığında Karayal'e düzenli olarak komisyon verdiği tespit edildi.Borsada manipülasyon yapıldığı ve kara para aklandığı kuşkusuyla başlatılan operasyonun boyutlarının büyüyeceği belirtildi. SPK' nın manipülasyonla ilgili olarak bugüne kadar yaptığı binden fazla suç duyurusu oldu. Ancak, Van Et hisselerindeki hareketi gözetime alan SPK 'nın henüz herhangi bir suç duyurusu yapmadığı öğrenildi. Bugüne kadarki manipülasyon soruşturmalarından farklı olarak, SPK'nın suç duyurusuyla değil savcılık kanalıyla harekete geçilmesi borsa çevrelerinde "Acaba Ergenekon bağlantısı mı var veya siyasi bir olay mı?" şüphelerine neden oldu.Metro Turizm ve Van Et' in sahibi Galip Öztürk' ün gözaltına alınması da gözleri Van Et hissesine çevirdi. İncelenen hisseler açıklanmazken, Van Et'in yanı sıra Viking Kağıt, Ersu, Merko Gıda gibi hisselerde de yapılan işlemlerin manipülasyon kuşkukusuyla incelemeye alındığı iddia edildi. Öte yandan Galip Öztürk ’ün satın almasıyla bir et şirketi olmaktan çıkıp bir holding haline dönüşen Van Et'in sermaye artırımından itibaren hisseleri kısa süre içinde 1 liradan 4 liralara kadar yükselmişti. Uzmanlar bütün bu işlemlerinde sorgulandığını söyledi.Bu arada 54 zanlının yanı sıra ayrıca aşağıdaki kişilerin de ilgili aracı kurumlardaki hesaplarına tedbir konuldu:HÜSEYİN KEMAL KAVAK / GEDİK MENKULAHMET AKDERE / STRATEJİ MENKULBCC GIDA SANAYİ VE TİCARET / EURO MENKULDİALOG ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT / ALAN MENKULAXEİNA KARLIDAĞ / RAYMOND JAMESAKIN PALA / İŞ YATIRIMMURAT KAAN DİLBER / GÜNEY MENKULNİL ALP / İNFO YATIRIMŞÜKRAN YILDIRIM / TACİRLER MENKULDERVİŞ TARİ / TACİRLER MENKULBorsa Yatırımcıları Derneği (BORYAD) Başkanı Ali Bahçuvan, Borsada manipülasyon iddialarına ilişkin olarak, yatırımcıların tedirgin olmasının söz konusu olduğunu söyledi.Bahçuvan, Borsa'da manipülatif işlemlerin olmamasını arzu ettiklerini ifade ederek, geçmiş dönemde küçük yatırımcıların bunlardan büyük zararlar gördüğünü belirtti.Geçmişte de buna benzer operasyonlar yapıldığını hatırlatan Bahçuvan, "Yatırımcının tedirgin olması gibi bir şey de söz konusu" diyerek, yapılan operasyonun manipülasyon olup olmadığının bilinmediği kaydetti.Bahçuvan, manipülasyonun önü açık bir kavram olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Borsacıların, bu tür büyük operasyonlarla gözaltına alınması büyük para sahibi yatırımcıların sermaye piyasasından uzak durmasına yol açar. 'Yarın öbür gün ben de bu soruşturmalar kapsamında zan altında kalır mıyım' diye özellikle portföyü büyük yatırımcıların, sonrasında küçük yatırımcıların İMKB-100'de yer alamayan şirketlere yatırım yapmamasına yol açıyor."Yapılan manipülasyon soruşturmaları sonucunda sorumluların cezaya çarptırılıp bu tip işlemlere girmesinin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Bahçuvan, geçmişte aynı oyuncuların tekrar piyasalara döndüğünün görüldüğünü, bunun tam olarak bitirilmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Borsada manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyon sabah saatlerinde başladı ve İstanbul, İzmir, Ankara'da gözaltılarla sürüyor.Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Başkanı Nevzat Öztangut, İMKB'deki manipülasyon iddialarına ilişkin olarak, "Eğer ortada bir manipülasyon varsa bu konuda savcılığın bir soruşturma yürütüyor olması, piyasaya her şeyden önce tedirginlik değil, güven verir." dedi.Nevzat Öztangut, mevzuatlarında bu gibi işlerin yasak olduğuna dikkati çekti.Öztangut, "Eğer birileri kanun dışı, yasa dışı bir şey yapmışsa bunun takip ediliyor olması yatırımcıya güven verir diye düşünüyorum. Eğer ortada bir manipülasyon varsa bu konuda savcılığın bir soruşturma yürütüyor olması, piyasaya her şeyden önce tedirginlik değil, güven verir" şeklinde konuştu.Bir yasağın sadece kanun maddelerinde kalıyor olmaması ve bunun takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztangut, şunları kaydetti:"Takip edildiği müddetçe bu tip şeyler piyasamızdan uzak olur ve yatırımcı da kendini daha çok güvende hisseder. Bu gibi şeylerin takip ediliyor olması bunu yapmaya yeltenecek olanların, kafasında böyle bir düşünce bulunanların veya yapanlar açısından caydırıcı bir şeydir. Bu da aslında piyasamız için güvenin daha çok sağlanması açısından olumludur. Dolayısıyla 'bu soruşturmanın şu anda piyasamıza bir etkisi olur mu ya da ilgisiz kişileri de içine alır mı' diye bir endişe varsa, bu endişeye hiç gerek yok. Zira eğer bu işe karışanlar varsa, zaten bellidir ve geçmişteki bir olay olduğu için de piyasa üzerinde herhangi bir etkisi de zaten mümkün değil."1- BEKİR SANİ KARAYAL2- BARIŞ GÖKAHMETOĞLU3- BAHADIR KARLIDAĞ4- KEMAL AK5- MURAT AKSOY6- MEHMET AKDERE7- NİHAT ÖZÇELİK8- AKIN ŞAPÇI9- BURAK BULUTAK10- ENGİN KIRALİOĞLU11-ERCAN İBRAHİM İŞAL12- FARUK MEMİŞ13- GÜNEŞ KARABABA14- HAKAN AVCI15- HAYATİ ÜSTÜN16- KANİ ERCÜMENT GÜNYÜZ17- KARTAL AYTUĞ SEVİNÇLİ18- KENAN AK19- MURAT BURAN20- LEVENT AĞA21- MEHMET ÇALIŞKAN22- ÖZGECAN FIRILDAK23- SELİM YEREBAKAN24- SERKAN KAMİL KIRALİOĞLU25- ŞAHİN DENİZ26-CAN ÖKSUN27- ESRA SEDEF TEKİN28- SERHAT SERDAR ÜSTÜN29- UĞUR TAN30- BURAK SARAL31- TÜLAY BOZKUŞ32- OSMAN HACIOĞLU33- ÖZCAN HALAÇ34- İSMAİL AKSU35- ALİ ZİYA SESEL36- ŞÜKRÜ ŞANLIYÜCEL37-HÜSEYİN UĞUR AKSOY38- SÜLEYMAN KÜÇÜK39- SELCAN MUSLUOĞLU KUYAN40- BAHATTİN ÇARKÇI41-AHMET BENAN ÇETİN42- GALİP ÖZTÜRK43- FATMA GÜZİN YILMAZ44- DUNCAN JOHN BLAKE45- ÇETİN GANİOĞLU46- MURŞİT ÇOLAK47- HÜSEYİN AYKUT İLÇİ48- ERKAN KOCA49- SUAT OLGUN50- YAŞAR ŞUŞEK51- YUSUF TEKER52-EROL AKAR53-BANU FETTİN54- ALİ BERKAN ATEŞ