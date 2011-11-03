-İMKB Yönetimi değişecek İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Resmi Gazete'de yer alan Kararname uyarınca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri 31 Aralık 2011 tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Resmi Gazete'nin 2 Kasım 2011 Tarihli mükerrer sayısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 3 Ekim 1983 tarihli ve 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesinin başlığıyla birlikte değiştirildiği bildirildi. 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili geçici madde kapsamında mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliklere aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği belirtildi. Bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan İMKB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin 31 Aralık 2011 tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği kaydedilen kararnamede şunlar ifade edildi: ''Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde, İMKB tarafından, 1 Ocak 2012 tarihinde göreve başlamak üzere Yönetim Kurulunun 3 üyesini seçmek için olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Genel Kurulun anılan süre içinde toplanamaması veya Genel Kurulca anılan süre içinde herhangi bir sebeple uygun nitelikte ve yeterli sayıda yönetim kurulu üye seçimi yapılmaması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan tarafından, İMKB Genel Kurulunca seçim yapılıncaya kadar görev yapmak üzere re'sen yönetim kurulu üyesi atanır. Müşterek kararname ile atanacak İMKB Yönetim Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde atanır.''