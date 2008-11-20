İMKB son 4 yılın dibinde

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) tan kaybı dinmiyor. Ekim ayı başından beri yaşanan düşüşlerle endeks dün Aralık 2004 zamanıdaki seviyelerine döndü. Dünya piyasalarında bir toparlanma olmaz ise İMKB'nin 20 binli seviyeleri test etmesi bekleniyor



Global krizin "gelişmekte olan piyasalar" krizine dönüşeceği yönündeki endişelerin tavana vurduğu bir dönemde, en önemli beklenti olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma konusunda artan belirsizlikler piyasaları vurmaya devam ediyor.



Uzmanlara göre küresel krizin etkilerinin yeni yeni hissedilmeye başladığı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 1.565 puanlık sert düşüşle dört yılın dibine geriledi. Endeksin 21.929 puanla 25 Ekim 2004'ten bu yanaki en düşük kapanışını gerçekleştirdiği borsada hisse senetlerinin kaybı yüzde 6,66 olurken, şirketlerin piyasa değeri de 91.3 milyar dolara geriledi.



Döviz piyasasında ise yabancı talebi ve kamu kurumlarının alımlarıyla dün 1.70 YTL'yi deneyen doların ateşi euro/dolar paritesi sayesinde düştü. Paritenin 1.27'nin üzerine yükselmesiyle dolar kuru 1.67 YTL'ye geriledi. Bono cephesinde ise en çok işlem gören 4 Nisan 2010 vadeli kağıt yüzde 23,48 seviyesinden işlem gördü. Küresel krizin etkilerinin yeni yeni görülmeye başladığı ve kısa vadede endeksin 20.000, doların ise 1.77 YTL'yi görebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, panik havasındaki artışın tek nedeni olarak ise IMF ile anlaşma konusundaki belirsizliği gösteriyorlar.



Tüpraş taban oldu



IMF ile ilgili belirsizliklerin yanı sıra yabancı fonların yılsonu geri ödeme takviminin yaklaşmasının da satışları artırdığı borsadaki düşüşte banka ve holding hisseleri başı çekti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in "Türk bankalarını zor günler bekliyor" açıklamaları da satışları artırdı.



Bankacılık sektör endeksinin yüzde 7,83'lük düşüşle 43.456 puana geriledi. Garanti Bankası yüzde 10,55, Bank Asya yüzde 10,48, Tekstilbank ise yüzde 10,26 ile en çok düşen ilk üç banka oldu. Türk Ekonomi Bankası (TEB) yüzde 9,2, Yapı Kredi ise yüzde 8,72 oranında değer kaybetti. Tekstilbank'ın sahibi GSD Holding de bulunduğu endeks içinde yüzde 8,7 ile en çok değer kaybeden hisse olurken, Koç Holding yüzde 5,09'luk kayıpla 2.05 YTL'&ye indi. Günü 2.64 YTL'den kapatan Sabancı Holding'in kaybı ise yüzde 5,04 oldu. Tüpraş hisseleri ise yüzde 15,15'lik kayıpla günü 11.20 YTL'deki taban fiyatından kapattı.



Etkilenme yeni başladı



Döviz piyasasında kamu kurumlarının alımlarının doları 1.70 YTL'ye taşıdığını belirten uzmanlara göre, dün parite etkisiyle akşam saatlerinde yaşanan düşüş geçici. Doların önümüzdeki günlerde 1.77 YTL'ye kadar çıkabileceğini endeksin ise 20.000 puana kadar inebileceğini vurgulayan uzmanlar, hükümetten başta IMF olmak üzere önlem paketi gelmesi gerektiğini düşünüyor. Global krizin etkilerinin daha yeni yeni yansımaya başladığı uyarısında bulunan uzmanlar, IMF ile anlaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, gerekli adımlar atılmazsa sert satış sürecinin önümüzdeki aylarda da sürebileceği uyarısında bulunuyor.



