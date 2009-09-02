İMKB ilk üçe girdi

Ağustos ayını yükselişle tamamlayan İMKB, Avrasya Borsalar Federasyonu üyeleri arasında en çok kazandıran 3'ncü borsa oldu.



İMKB, Avrasya Borsalar Federasyonu'na (FEAS) üye 22 borsa arasında ağustos ayında yüzde 24,1'lik getirisiyle en çok kazandıran üçüncü borsa oldu. FEAS'ın ağustos ayı bülteninde yer alan ve yerel para birimlerinin yaşadığı dalgalanmaların da hesaba katıldığı sıralamaya göre, İMKB'nin üzerinde performans gösteren iki borsa ise Kazakistan ve Bosna-Hersek borsaları oldu. Kazak Borsası ağustos ayında yüzde 661,6 getiri sağlayarak rekor düzeyde bir yükselişe imza atarken, onu yüzde 75,7'lik getiriyle Bosna-Hersek Borsası izledi. Avrasya bölgesinin ağustosta en çok kaybettiren borsaları ise yüzde 7'lik kayıpla Filistin Borsası, yüzde 4,8'lik kayıpla Bahreyn Borsası, yüzde 4,3'lük kayıpla Ürdün Borsası ve yüzde 3,9'luk kayıpla Makedonya Borsası oldu. Ağustos ayında Avrasya bölgesinde bulunan 23 borsadan sekizi yatırımcısına kaybettirirken, geri kalan 14 borsa ise yatırımcısını sevindirdi.

Kazaklar petrolle güldü





Son global finansal kriz sırasında zor duruma düşen ve Kazak devlet fonlarının desteğiyle ayakta kalabilen finansal kuruluşları nedeniyle ağır yara alan Kazakistan'ın, ağustos ayındaki rekor performansı dikkat çekti. Kazak Borsası'na kote olan toplam piyasa değeri 45 milyar 619 milyon dolara ulaşan 150 şirketin bu performansının, özellikle ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişle birebir ilişkili olduğu tahmin ediliyor. Ağustos ayında 10 aylık zirvelerini test eden petrol fiyatlarının 2008 sonuna göre yüzde 75'in üzerinde değer kazanmasının özellikle Kazak devlet fonlarının kayıplarının önemli bir bölümünü telafi etmesini sağladığı ve Kazak Borsası'ndaki yükselişi tetikleyen temel unsurun da bu olduğu tahmin ediliyor.





İMKB ise halen, 22 Avrasya Borsası arasında kotasyondaki 314 şirketi ve yaklaşık 197 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli borsa olmayı sürdürüyor.