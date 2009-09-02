İMKB ilk üçe girdi

Ağustos ayını yükselişle tamamlayan İMKB, Avrasya Borsalar Federasyonu üyeleri arasında en çok kazandıran 3'ncü borsa oldu.
İMKB, Avrasya Borsalar Federasyonu'na (FEAS) üye 22
borsa arasında ağustos ayında yüzde 24,1'lik getirisiyle en çok
kazandıran üçüncü borsa oldu. FEAS'ın ağustos ayı bülteninde yer alan
ve yerel para birimlerinin yaşadığı dalgalanmaların da hesaba katıldığı
sıralamaya göre, İMKB'nin üzerinde performans gösteren iki borsa ise
Kazakistan ve Bosna-Hersek borsaları oldu. Kazak Borsası ağustos ayında
yüzde 661,6 getiri sağlayarak rekor düzeyde bir yükselişe imza atarken,
onu yüzde 75,7'lik getiriyle Bosna-Hersek Borsası izledi. Avrasya
bölgesinin ağustosta en çok kaybettiren borsaları ise yüzde 7'lik
kayıpla Filistin Borsası, yüzde 4,8'lik kayıpla Bahreyn Borsası, yüzde
4,3'lük kayıpla Ürdün Borsası ve yüzde 3,9'luk kayıpla Makedonya
Borsası oldu. Ağustos ayında Avrasya bölgesinde bulunan 23 borsadan
sekizi yatırımcısına kaybettirirken, geri kalan 14 borsa ise
yatırımcısını sevindirdi.
Kazaklar petrolle güldü
Son
global finansal kriz sırasında zor duruma düşen ve Kazak devlet
fonlarının desteğiyle ayakta kalabilen finansal kuruluşları nedeniyle
ağır yara alan Kazakistan'ın, ağustos ayındaki rekor performansı dikkat
çekti. Kazak Borsası'na kote olan toplam piyasa değeri 45 milyar 619
milyon dolara ulaşan 150 şirketin bu performansının, özellikle ülkenin
en önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol ve doğalgaz
fiyatlarındaki yükselişle birebir ilişkili olduğu tahmin ediliyor.
Ağustos ayında 10 aylık zirvelerini test eden petrol fiyatlarının 2008
sonuna göre yüzde 75'in üzerinde değer kazanmasının özellikle Kazak
devlet fonlarının kayıplarının önemli bir bölümünü telafi etmesini
sağladığı ve Kazak Borsası'ndaki yükselişi tetikleyen temel unsurun da
bu olduğu tahmin ediliyor.
İMKB
ise halen, 22 Avrasya Borsası arasında kotasyondaki 314 şirketi ve
yaklaşık 197 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli borsa olmayı
sürdürüyor.
|
Ağustosta Kazak Borsası rekor kırdı
|
Borsa
|
Değişim (%)
|
Kazakistan
|
661,6
|
Bosna-Hersek
|
75,7
|
İMKB
|
24,1
|
Romanya
|
13,8
|
Karadağ
|
8,8
|
Mısır
|
8,7
|
BAE
|
6,4
|
Pakistan Lahor
|
6,1
|
Umman
|
5,5
|
Pakistan Karaçi
|
5,3
|
İran
|
3,9
|
Kırgızistan
|
1,1
|
Sırbistan
|
0,7
|
Belarus
|
0,4
|
Bulgaristan
|
-0,17
|
Hırvatistan
|
-1,02
|
Moğolistan
|
-1,2
|
Bosna-Hersek
|
-2,1
|
Makedonya
|
-3,9
|
Ürdün
|
-4,3
|
Bahreyn
|
-4,8
|
Filistin
|
-7