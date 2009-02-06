İMKB hisseleri haftalık ortalama yüzde 3.09 arttı

İMKB'de Bileşik Endeksi, haftalık bazda 800,84 puan artarak, 25.934,37 puandan 26.735,21 puana yükseldi.Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,15, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı da yüzde 0,94 düştü.Önceki hafta sonu 47,90 TL olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 47,35 TL'den, 320,00 TL olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 317,00 TL'den haftayı tamamladı.Kapanışta bugün, Amerikan Dolarının satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,86, Euro'nun satış fiyatı da yüzde 0,95 geriledi. Doların kapanıştaki satışı 1,6220 TL, avronun da 2,0880 TL oldu.Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,12 değer kazandı. (A) tipi endeks haftalık bazda yüzde 0,56 gerilerken,(B) tipi endeks yüzde 0,19 yükseldi.İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,21 ile yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,26 oldu.Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 12,6 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,22'de kaldı.