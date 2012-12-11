İMKB haftaya rekorlarla başladı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe de rekorlarla başlayarak günü tarihinin en yüksek kapanışı olan 76.734,40 puandan kapattı.

İMKB'de hisse senetleri geçtiğimiz hafta kapanışına göre ortalama yüzde 0,65 oranında değer kazanırken toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. Endeks gün içi gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 76.954,33 puana taşıdı.

İMKB'de bankacılık endeksi yüzde 0,59 yükseliş kaydederken, bugünün lokomotifi holding hisseleri ise cuma günü kapanışına göre yüzde 1,42 oranında değer kazandı.

Analistler endeksin, 76.000 - 76.300 aralığının gün içinde destek konumuna geldiğini, ardından Avrupa hisse senedi piyasalarında sabahki kayıpların geri alınmasının da desteği ile tekrar yükselişe geçtiğini belirtiyor.

Dolar bazlı endeksin yükseliş trendinin direnci konumunda olan 76.900 - 77.100 aralığının bugün test edilmiş olduğunu ifade eden analistler bu direncin yarın da takip edileceğini kaydediyor.