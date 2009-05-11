İMKB günün ilk yarısını 32.777,44 Puanda tamamladı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 28,28 puan azalarak günün ilk yarısını 32.777,44 puandan tamamladı.



Birinci seansta hisse senetleri ortalama 0,09 değer kaybetti.



Önceki ikinci seansta 32.805,72 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 217,98 puan artarak 33.023,70 puandan başladı. İlk yarıyı 32.610,16 puandan geçen endeks, en düşük olarak 32.445,13 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 33.079.52 puanı gördü.



Seans sonunda mali endeks 300,26 puan azalarak 48.315,04 puana geriledi. Sanayi endeksi 279,86 puan artarak 24.024,73 puana, hizmetler endeksi 41,81 puan artarak 24.929,03 puana yükseldi.



Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,62 oranında değer kaybederken, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 1,18 oranında, hizmetler grubu hisseleri de ortalama yüzde 0,17 oranında değer kazandı.



Birinci seansta işlem gören toplam 316 hisse senedinden 176'sı değer kazandı, 52'si değer kaybetti, 88 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.



Birinci seansta 948 milyon 744 bin 66 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Vakıflar Bankası, Asya Katılım Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

