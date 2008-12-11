İMKB en çok kaybeden 19'uncu borsa

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 2008 yılı Ekim sonu itibariyle yüzde 51,7 kayıpla uluslararası arenada en çok kaybettiren borsalar sıralamasında 19'unculuğa yerleşti. Aylık bazda da yüzde 22,8 kayıpla en fazla kaybettiren 22'nci borsa oldu.



2008 yılının 10 aylık döneminde, Tahran borsası yüzde 14,7'lik kazançla değer kazanan tek borsa olarak dikkati çekti.



Aynı dönemde en fazla değer kaybeden borsalar ise yüzde 87,8 ile İzlanda, yüzde 72 ile Güney Kıbrıs, yüzde 71 ile Şangay olurken, onları Şenzen, Lima, İrlanda, Atina ve Lüksemburg borsaları izledi.



Yılın 10 aylık döneminde en az kaybettiren borsalar ise yüzde 22,7 ile Mauritus, yüzde 23,2 ile Santiago, yüzde 27 ile Bermuda oldu.



Aylık bazda en çok kaybettiren 22. borsa



Borsaların aylık bazdaki performanslarına bakıldığında, verilerine ulaşılan 62 borsanın tamamının değer kaybettiği görüldü.



Bu yılın ekim ayında İMKB, 36.051,30 puandan 27.832,93 puana gerileyerek, yüzde 22,8 kayıpla aylık bazda en çok kaybettiren 22'inci borsa olarak belirlendi.



Aynı dönemde aylık bazda en çok kaybettiren borsa yüzde 71,5'lik düşüşle yine İzlanda olurken, onu yüzde 37,3 ile Lima, yüzde 36,9 ile Lüksemburg ve yüzde 32,7 ile Mısır borsaları izledi.



Ekim ayında en az kaybettiren borsalar ise yüzde 7,6 ile Bermuda, yüzde 7,9 ile Yeni Zelanda, yüzde 9,1 ile Santiago, yüzde 9,3 ile İsviçre ve yüzde 9,7 ile Malta oldu.





