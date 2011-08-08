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Ekonomi

İMKB 53 BİN PUANIN ALTINA DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2011 19:35

-İMKB 53 BİN PUANIN ALTINA DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta önceki kapanışa göre 653.85 puanlık düşüşle 52.946,90 puan seviyelerine geriledi. İlk seansı 53.600,74 puandan geçen İMKB 100 Endeksi, ikinci seansa 33,40 puan ve yüzde 0,06 oranında artışla 53.634,15 seviyesinden başladı. Daha sonra gelen satışlarla 53 bin puanın altına kadar gerileyen endeks, saat 15.25 itibariyle 52.946,90 puan seviyelerinden işlem gördü. İMKB 100 endeksinde günlük kayıp yüzde 5,5 ve 3.000 puanı aşmış oldu.  Endeks bu seviyeleri son olarak 2010 yılı Mayıs ayında görmüştü.

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