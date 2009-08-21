İMKB 50 bine merdiven dayadı

Merkez Bankası'nın hızlı faiz indirim politikası ile hız kazanan İMKB nin 50 bine ulaşması bekleniyor



Faiz indirimlerinin süreceği beklentisi İMKB'yi iki gündür 1.5 yılın zirvesinde tutuyor. Borsa dün yine bankaların desteğiyle yüzde 2 artarak 46.555 puana çıktı. Faizler ise işlem bazında yüzde 9,38'le tarihi dip seviyeyi gördü.



Merkez Bankası'nın hızlı faiz indirim politikası ile uluslararası piyasalardan ayrışma trendine giren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) coşku tüm hızıyla sürerken, bono faizleri de tek haneli rakamlarla her gün tarihi bir rekor daha kırıyor. Önceki gün banka hisseleriyle 1.5 yılın rekorunu kıran İMKB, dün de zirveden inmedi. Gün içinde 46.618 puana kadar çıkan İMKB-100 Endeksi, günü 910 puan artışla 46.555 puandan tamamladı. Hisse senetlerinin yüzde 2 değer kazandığı piyasada gün sonunda 2.6 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. 826 puanlık bantta hareket eden endeks dün en düşük 45.792 puanı gördü. Dünkü yükselişle birlikte endeksin iki günlük değer artışı yüzde 5,24'e yükseldi.



İMKB'nin yılbaşında 118 milyar dolar olan piyasa değeri dün itibariyle 207.7 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu arada dün gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,79 değer kazanırken, Garanti Bankası yüzde 4,50, İş Bankası yüzde 2,50, Akbank yüzde 1,73, Şekerbank ise yüzde 6,49'luk değer artışıyla günü tamamladı.



Tarihinde ilk kez geçen hafta tek haneye inen bono faizinde de devam eden para girişleriyle bir rekor daha kırdı. Önceki gün yüzde 9,79'a inen bono piyasasında gösterge konumda olan 11 Mayıs 2011 vadeli kağıdın faizi dün işlem bazında yüzde 9,38'i gördü. Bono faizi kapanışı ise yeni dip seviye olan yüzde 9,44 bileşikten yaptı.



Yeni hedef 47.000-50.000 bandı



Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faizini Kasım 2008'den bu yana yaptığı indirimlerle yüzde 7,75 düşmesinin banka kârları üzerinde yarattığı olumlu etki İMKB'ye yansıyor. Başta bono pozisyonu yüklü olan bankalara gelen alımlar İMKB'deki alımların sürmesinde etkili oluyor. Alımların İMKB-30 hisselerinde yoğunlaşarak sürmesinde Vadeli İşlem ve Obsiyon Borsası'nda (VOB) işlem gören ve vadesi bu ay sonunda dolacak Endeks-30 kontratlarının uzlaşma fiyatlarının da etkili olduğu belirtiliyor. Nitekim İMKB-30'un yüzde çıkışla 59.471 puandan kapandığı dün VOB'da ağustos vadeli endeks 30 kontratlarının uzlaşma fiyatı 59.750 oldu. VOB'da dün ağustos vadeli Endeks-30 kontratlarında 2 milyar 132 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştirildi.



Dün İMKB'nin yükselişinde önceki günün aksine uluslararası borsalardaki olumlu havanın da etkisi de oldu. Avrupa borsalarında yüzde 2'lere yaklaşan değer artışları İMKB'deki yükselişi tetikledi. İMKB'nin önceki gün 45.300 puanda bulunan direnç bölgesinin üzerinde yaptığı kapanışı olumlu bulan piyasa uzmanları, 46.000 puan direncinin hacimli olarak kırılması durumunda ise yeni hedef direnç bölgesinin 47.000-50.000 bant aralığı olacağını söylüyor. Uzmalarlara göre, endeks için önümüzdeki günlerde 45.000 puan seviyesinin önemli.



Kâr satışları etkisiz



Tera Menkul Araştırma Müdürü Ayşe Çolak, "Düşen faizlerin banka kârlılıklarını olumlu etkilemesi borsanın yükselmesinde etkili oluyor. Yılın ilk iki çeyreğinde olumlu gelen banka bilançolarının ardından 3 ve 4. çeyrekte daha düşük kârlar öngörüyorduk. Faizlerin bu kadar sert inmesiyle birlikte belki bunların revize edilmesi gerekecek" diye konuştu. Çolak, bankacılık hisselerinin borsada yarattığı yükselişin diğer hisselere de yansımaya başladığını söyledi.



Dün İMKB'deki yükselişe dış borsalarında destek verdiğini ifade eden Turkish Yatırım Araştırma Bölümü Müdürü Mehmet Atılal, "Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisinin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Türkiye arasında yapılması beklenen anlaşma da piyasaları tetikliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Eylül'e kadar IMF ile ilişkileri sonuçlandırmaya çalışacağını açıklaması etkili oluyor" diye konuştu. Banka hisselerindeki değer artışlarının endeksin geneline yayılmaya başladığına da dikkat çeken Atılal, "Bazen kâr satışları görüyoruz. Fakat önümüzdeki olumlu beklentiler olduğu için bunlar uzun süreli olmuyor, gün içi ile sınırlı kalıyor" dedi.



Faizde düşüş bekleniyor



Bono piyasasında Merkez Bankası'nın açıklamalarının etkili olduğunu ifade eden uzmanlar, bankanın faizleri yıl sonuna kadar yüzde 6,75'e indirmesini bekliyor. Uzmanlar, bono faizlerinin ise yıl sonuna kadar yüzde 8,50 bileşik seviyesine inmesini bekliyor. Bu arada bono ve hisse senetleri piyasalarının eksine döviz piyasasında özellikle son iki gündür önemli bir değişim yaşanmıyor. Bankalararası piyasada son iki gündür dolar 1.49 TL ile 1.50 TL bandı arasında hareket ediyor.

