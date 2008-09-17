İMKB 5 günde 43 milyar $ eridi

>>> AIG'ye 85 milyar dolarlık hayat öpücüğü

>>> Barclays, Lehman'ın bir bölümünü alacak

>>> Lehman'daki Türkler de işsiz kaldı

Elinde en çok ABD Hazine

tahvili bulunduran ülkeler Ülke Milyar dolar Japonya 583.8 Çin 503.8 İngiltere 280.4 Petrol ihracatçıları* 170.4 Brezilya 151.6 Karayipler grubu 122.4 Lüksemburg 88.6 Rusya 65.3 Hong Kong 61.2 İsviçre 44.4 Türkiye 30.3 Kaynak: ABD Hazine Bakanlığı * Ekvador, Venezüella, Endonezya, Bahreyn,

İran, Irak, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan,

BAE, Cezayir, Gabon, Libya, ve Nijerya.

ABD finansal piyasalarında yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflası ile başlayan ve dünyanın en büyük sigorta şirketi AIG'nin FED'den acil fonlama istemiyle zirve yapan finansal kasırga dünya piyasalarını yıkmaya devam ediyor.Önceki gün Dow Jones'un yüzde 5'e yakın çakılmasının etkisiyle, dün Asya borsalarında kayıplar yüzde 5'i aşarken, Avrupa borsalarında ise yüzde 4'lere varan kayıplar yaşandı. Dünya piyasalarında yaşanan bu yıkımdan Türkiye finansal piyasalarında da etkisini gösteriyor.Lehman Brothers'ın iflasını istemesinin ardından önceki gün yüzde 5,27 çakılarak piyasa değeri bir günde 13.7 milyar dolar eriyen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) dün de kan kaybetmeye devam etti.Güne 35.081 puandan başlayan İMKB, gün sonun da 1.345 puan, yani yüzde 3,83 düşerek 33.736 puandan kapandı. İMKB'de işlem gören şirketlerin piyasa değeri iki günde 23 milyar dolar dolar eriyerek, 179.6 milyar dolara geriledi. İMKB'nin piyasa değeri son 5 işlem gününde ise 43 milyar dolar eridi.Dolar 4.5 ayın zirvesindeGlobal piyasalarda yaşanan kaygıların dolara olan talebi artırmasıyla dolar, YTL karşısında 4.5 ayın rekorunu kırdı. Dolarda önceki başlayan yüseliş artan taleplerle dün de devam etti ve kur 1.28 YTL seviyesini aştı. Bankalararası piyasada 1.2840 YTL'ye kadar yükselen dolar böylece 30 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Piyasada likidite sıkışıklığı ve panik havası oluşmaya başladığını belirten uzamanlar, güven sorunu yaşandığını ve kurda 1.33 YTL'ye rahatlıkla gidebileceğini söylüyor.Piyasalarda artan kaygılarla bono tarafında da satışlar yaşanırken, faizi yerli bankaların alımları tutuyor. Tahvil ve bono piyasasında artan yabancı ağırlıklı satışların yerel bankaların son birkaç günde gerçekleştirdiği 2 milyar YTL'ye ulaşan alımlarla dengelendiğini belirten uzmanlar, yerli banakaların alımları olmasaydı faizlerin daha da yukarı çıkacağını söylüyor.Tahvil ve bono piyasasında gösterge olan 14 Nisan 2010 vadeli tahvilin ortalama bileşik faizi dün yüzde 19.40'a yükseldi. Böylece faiz iki günde 60 baz puan yükselmiş oldu.Uzmanlar, FED'in açıklayacağı faiz kararının da önemli olduğunu kaydederek, olası bir faiz indiriminin piyasalarda kısa bir rahatlama sağlayacağını ancak orta vadede endişelerin yeniden canlanacağını belirtiyor.Sigorta şirketleri kurtarılmazsa facia olurGaranti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, ABD ve Avrupa'daki krizin Türkiye'ye etkilerinin büyüme açısından olumsuz olacağını, büyümenin ivme kaybedeceğini söyledi. Özen, yurtdışında yaşanan güven krizinin "tamamen ayyuka çıktığını" ifade ederek, yurt dışında kimsenin kimseye para vermediğini, bankalar arası piyasada işlerin tamamen durduğunu söyledi. Özen, "Herkes likidite bulmak için (ABD'de) Merkez Bankasının avucunun içine bakıyor. Bu da güven sorunu... Bu yüzden de faizler bugün ABD'de yüzde 12-13'lere çıktı. Piyasalarda güven geri gelmezse merkez bankaları piyasaları ne kadar fonlayacak? Bu, kısa vadede çözülmesi gereken çok ciddi bir sorun" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde ABD'de bir strateji değişikliği olup olmayacağının önemli bir nokta olduğuna dikkati çeken Özen, büyük sigorta şirketlerinin kesinlikle kurtarılması gerektiğini, yoksa bir facia olacağını söyledi. Likidite sorununun bir iki ay, hatta yıl sonuna kadar sürmesi durumunda bunun bir problem yaratmayacağı görüşünü dile getiren Özen, "Ama 2009'un hepsinde sürmemesi gerekir. Eğer sürerse, Türkiye'deki kredileri ve faiz oranlarını etkiler. Kredilerde bir daralma olur. Mali durumda ise bir problem olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Türk bankaları son derece sağlam" yorumunu yaptı.Bilgin: Lehman Brothers nezdinde risk oluşturacak işlem bulunmuyorBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, iflas başvurusunda bulunan Lehman Brothers nezdinde Türk bankacılık sistemindeki oyuncuların risk doğuracak herhangi bir işlemi bulunmadığını söyledi. Bilgin, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bankalarımız, son bir yıllık süreçte karşı tarafın (counterpart) riskini devamlı gözden geçirmekteler ve pozisyonlarını buna göre ayarlamaktadırlar. Nitekim, son olayda bankalarımızın bu konudaki başarısı kendini göstermiştir" dedi.ABD'nin en büyük dördüncü yatırım bankası Lehman Brothers'ın hafta başında iflas başvurusunda bulunması, küresel düzeyde piyasalarda sarsıntılara yol açtı.Bilgin, "Bankalarımızın son bir yıl içindeki duruşları, 2001 yılından farklı davranış kalıpları, ihtiyatlı bekleyişleri, bankacılığımıza olan güveni daha da kuvvetlendirmektedir" diye konuştu.AIG korkusu borsadaki sigorta şirketlerini vurduLehman Brothers'ın iflası sonrasında tüm gözlerin sıkıntılı günler geçiren dünyanın en büyük sigorta şirketi AIG'ye çevrilmesi ve "Acaba diğer büyük kurban AIG mi olacağı" konuşulmaya başlaması İMKB'de işlem gören sigorta şirketleri hisselerini vurdu. İMKB'deki sigorta şirketlerinin oluşturduğu sigorta endeksi dün yüzde 6,12 düşerken, endekste işlem gören 7 şirketin de hisseleri değer kaybetti. Dünkü düşüşte en fazla kaybı yüzde 14,80'lik düşüşle Güneş Sigorta hisseleri yaşarken onu yüzde 12,62 ile Ray Sigorta, yüzde 8,06 ile Aviva Sigorta, yüzde 7,34 ile Anadolu Sigorta hisseleri izledi.Sigorta hisseleri göçtüŞirket Dünkü kayıp (%)Güneş Sigorta -14,80Ray Sigorta -12,62Aviva Sigorta -8,06Anadolu Sigorta -7,34Yapı Kredi Sigorta -7,19Anadolu Hayat -5,47Ak Sigorta -3,76Nouriel Rubini'nin kehaneti tuttuKriz kahini ABD'li ekonomist Nouriel Roubini, geçen yıl ortasında küresel finansal sistemde dibi görmeye 12 basamağın kaldığını söylemişti. ABD'deki mortgage krizini bir çok ekonomistten önce öngören Roubini'nin 12 basamak teorisi yeniden gözden geçirildiğinde Lehman Brothers'ın batışıyla beraber bu basamakların 10'unun yıkıldığı görülüyor.Lehman Brothers bankasının iflas başvurusunda bulunmasının ardından ABD finans sektörü literatürü 2002'deki WorldCom'dan sonraki en büyük çöküşü hafızasına "15 Eylül 2008" tarihi ile kazıdı. Üstelik konkordato ilan eden Lehman'ın büyüklüğünün WorldCom'un 6 katı olduğu düşünülürse bir yıldır yaşanan krizin ucunun nereye varacağı iyice endişe verici bir hal aldı. Küresel mali sistemde dibi görmeye az kaldığının işaretleri ise artık netleşmeye başladı. Şimdi ise gözler kalan iki basamakta.