İMKB 3.45 artışla kapandı

Unakıtan’ın açıklaması, ve yurtdışı piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle İMKB günü yüzde 3.45 yükselişle tamamladı.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın sermaye piyasası işlemlerinde yurtdışı ve yurtiçinde yerleşik yatırımcılar arasında yerliler aleyhine olan vergi farklılığını gidermeyi planladıklarını açıklaması, İMKB’de olumlu bir hava estirdi. Ayrıca, yurtdışı piyasalardaki olumlu havanın da etkisiyle İMKB günü yüzde 3.45 yükselişle 26 bin 763 puandan tamamladı.



Dolar 1.52’yi gördü



Piyasadaki iyimser havanın etkisiyle bankalararası piyasada 1.48 YTL’ye gerileyen dolar, öğleden sonra bir hedge fonun yüklü alımı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke’nin ‘yeni bir paket gerekebilir’ açıklamasıyla 1.52 YTL’yi gördü.

Yurtdışında yaşayan Türklerin mevduatlarını Türkiye’ye çekmeye yönelik yasa tasarısı üzerinde çalışan hükümet, yerli yatırımcıların hisse senedi ve Hazine bonosu/devlet tahvili kazançlarından elde ettikleri tutarlardan aldığı yüzde 10’luk vergiyi sıfırlayacak.

Diğer para birimlerine bakıldığında YTL’nin daha az dalgalı seyir gerçekleştirebileceğini belirten uzmanlar, “Dolar/YTL sabah saatlerinde 1.48 YTL’lere geriledi, piyasa aşağı gidemedikten sonra bir hedge fonun pozisyon kapamasıyla kur yükseldi. İşlemler düşük hacimde olunca kotasyonlardaki artış hızlı oldu. Likidite zayıf” yorumunda bulundu.



‘Durgunluk olası’



ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, Kongre’nin yeni bir ekonomik destek paketini değerlendirmesinin uygun olacağını söyledi.

Bütçe Komitesi’nde yapacağı konuşmanın metninde Bernanke, ABD’de ekonomik büyümenin birkaç çeyrek boyunca potansiyel seviyesinin altında kalmasının olası olduğunu belirterek, yeni bir mali paketin kredilere erişimi artıracak önlemler içermesi gerektiğini söyledi.

Bernanke, kredi piyasalarında cesaret verici sinyaller olduğunu ancak bunların tam etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu kaydetti.



Yerli-yabancı yatırımcı dengesizliği kalkar’



Borsa Yatırımcıları Derneği (BORYAD) Başkanı Ali Bahçuvan, Maliye’nin yerli yatırımcılara yönelik stopaj uygulamasında yapmayı planladığı düzenlemenin yerli yatırımcılar için umut verici olduğunu söyledi.

Bahçuvan, uzun zamandır yerli ve yabancı yatırımcı arasında vergi adaletsizliği bulunduğunu belirtti. Borsada sert düşüşlerin büyük bir nedeninin de yabancı ve yerli arasındaki dengesizlikten kaynaklandığını ifade eden Bahçuvan, yerli yatırımcılar tarafında stopajın sıfırlanmasıyla piyasanın tekrar yerli-yabancı dengesi açısından sağlıklı oranlara kavuşabileceğine dikkati çekti.

Konuya ilişkin düzenlemenin ivedilikle çıkarılması gerektiğini dile getiren Bahçuvan şunları söyledi: “Son yaşanan kriz böyle bir düzenlemeye vesile oldu diyebiliriz. Biz de dernek olarak, yerli yatırımcıları kazanmak için çeşitli eğitim programları düzenleyeceğiz ve ucuzlayan hisse senetlerine, doğru yatırım yapmalarını konusunda yönlendireceğiz. Burada SPK ve İMKB’ye de önemli görevler düşüyor. Yasal olmayan açığa satışların önünü geçilmesi gerekiyor. Alınan son kararla birlikte, hükümetin krize ilişkin alacağı tedbirlere yönelik ümidimiz son derece arttı.”



