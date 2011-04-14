-İMKB 1. SEANSIN TAMAMLANDIĞINI BİLDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Hisse Senetleri Piyasası'nda yaşanan teknik sorunun devam etmesi nedeniyle 311 No'lu Genelge uyarınca 1. Seansın tamamlandığını bildirdi. İMKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan seans açılışına ilişkin duyurusunda, ''Hisse Senetleri Piyasası'nda yaşanan teknik sorunun devam etmesi nedeniyle 311 No'lu genelgemiz uyarınca 1. Seans tamamlanmıştır. 2. Seans zamanında başlayacaktır.'' denildi. İMKB'de 1. Seans saat 11.15'te durdurulduğunda İMKB 100 Endeksi dünkü kapanışa göre 227,20 puan ve yüzde 0,33 kayıpla 67.976,23 puan seviyesinde bulunuyordu.