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Dünya

İmkansızın keşfi, Nobel'i getirdi STOCKHOLM (A.A)

05 Ekim 2011 17:00

-İmkansızın keşfi, Nobel'i getirdi STOCKHOLM (A.A) - 05.10.2011 - İsrailli bilim adamı Daniel Shechtman, daha önce imkansız olduğu düşünülen kimyasal bir yapıyla ilgili keşfiyle, 2011 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Nobel Komitesi, Shechtman'ın "Arap dünyasının büyüleyici mozaiklerin atom seviyesindeki kopyalarına" benzettiği ve kendilerini kesinlikle tekrar etmeyen "kristalimsileri" keşfettiği için ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Komite, Shechtman'ın 1982 yılında yaptığı keşfin kimyacıların katı maddeye bakışını tamamen değiştirdiğine dikkati çekti. Shechtman, kristallerin içindeki atomların, simetrik biçimlerde olduğuna dair önceki inanışı yıkarak kristal içindeki atomların tekrar edilemez biçimler olarak kümelenebileceğini gösterdi. Komite, "büyük tartışmalara yol açan keşfinin ardından araştırma grubundan ayrılması istenen Shechtman'ın, sonunda bilim adamlarını maddenin doğasıyla ilgili algılarını tekrar gözden geçirmek zorunda bıraktığını" belirtti. Shechtman, çalışmalarına Hayfa'daki İsrail Teknoloji Enstitüsü'nde devam ediyor.

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