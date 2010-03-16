T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İmkansız gerçekleşti!

Facebook ilk kez ABD'deki haftalık trafik rakamlarında Google'ı geride bıraktı.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Facebook ilk kez ABD'deki haftalık trafik rakamlarında Google'ı geride bıraktı. Facebook, ABD’deki tıklanma rakamlarında ilk kez Google’ı geride bıraktı.


İnternet trafiğini takip eden Hitwise firmasının rakamlarına göre 8 Mart’ta başlayan hafta Facebook’un trafik payı yüzde 7.07 olurken, Google yüzde 7.03’te kaldı.


Aynı hafta Facebook.com adresine tıklayanların oranında yüzde 185 artış olurken, Google ziyaretçileri sadece yüzde 9 arttı.


Huffington Post sitesinin bildirdiğine göre Facebook günlük olarak daha önce de birkaç kez Google’ı geçmişti, ancak ilk kez haftalık toplamda bu gerçekleşiyor.


Facebook, trafik rakamlarında her geçen yıl Google ile arasındaki farkı kapatıyordu. İzleyen birkaç yıl içinde halka açılmayı planlayan şirketin tahmini borsa değerinin bugün itibarıyla 35 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor.


Türkiye'de ise trafik sıralamasına göre Google'ın liderliği sürüyor. Alexa web istatistik sitesi verilerine göre ilk sıradaki Google.com.tr'yi Facebook.com izliyor. Üçüncü sırada Google.com, dördüncü Microsoft'a ait live.com, beşinci sırada ise erişim yasağı uygulanan Youtube.com yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24