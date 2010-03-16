İmkansız gerçekleşti!

T24 - Facebook ilk kez ABD'deki haftalık trafik rakamlarında Google'ı geride bıraktı. Facebook, ABD’deki tıklanma rakamlarında ilk kez Google’ı geride bıraktı.



İnternet trafiğini takip eden Hitwise firmasının rakamlarına göre 8 Mart’ta başlayan hafta Facebook’un trafik payı yüzde 7.07 olurken, Google yüzde 7.03’te kaldı.



Aynı hafta Facebook.com adresine tıklayanların oranında yüzde 185 artış olurken, Google ziyaretçileri sadece yüzde 9 arttı.



Huffington Post sitesinin bildirdiğine göre Facebook günlük olarak daha önce de birkaç kez Google’ı geçmişti, ancak ilk kez haftalık toplamda bu gerçekleşiyor.



Facebook, trafik rakamlarında her geçen yıl Google ile arasındaki farkı kapatıyordu. İzleyen birkaç yıl içinde halka açılmayı planlayan şirketin tahmini borsa değerinin bugün itibarıyla 35 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor.



Türkiye'de ise trafik sıralamasına göre Google'ın liderliği sürüyor. Alexa web istatistik sitesi verilerine göre ilk sıradaki Google.com.tr'yi Facebook.com izliyor. Üçüncü sırada Google.com, dördüncü Microsoft'a ait live.com, beşinci sırada ise erişim yasağı uygulanan Youtube.com yer alıyor.