T24 LogoT24 Logo
Magazin

İmirzalıoğlu: Çabuk arabaya bin!

Tatil yaptığı 15 gün içinde 2 ayrı kızla görüntülenen İmirzalıoğlu, bir daha Çeşme’ye tatile gelmeyeceğini belirtti.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - Tatil yaptığı 15 gün içinde 2 ayrı kızla görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, bir daha Çeşme’ye tatile gelmeyeceğini belirtti.




Özellikle basının giremediği mekanlarda eğlendiğini ancak, objektiflerden kaçamadığından yakınan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde esmer bir kız ile eğlenirken magazin sayfalarına yansımıştı. Kenan İmirzalıoğlu, bu haftasonu da Çeşme’de bir mekandan çıkışta İzmirli model Özge Akbulut ile görüntülendi.İmirzalıoğlu, yine görüntülendiğini anlayınca paniğe kapılarak güzel model Özge Akbulut’a, "Çabuk arabaya bin"  diye seslendi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24