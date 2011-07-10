İmirzalıoğlu: Çabuk arabaya bin!

T24 - Tatil yaptığı 15 gün içinde 2 ayrı kızla görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, bir daha Çeşme’ye tatile gelmeyeceğini belirtti.







Özellikle basının giremediği mekanlarda eğlendiğini ancak, objektiflerden kaçamadığından yakınan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde esmer bir kız ile eğlenirken magazin sayfalarına yansımıştı. Kenan İmirzalıoğlu, bu haftasonu da Çeşme’de bir mekandan çıkışta İzmirli model Özge Akbulut ile görüntülendi.İmirzalıoğlu, yine görüntülendiğini anlayınca paniğe kapılarak güzel model Özge Akbulut’a, "Çabuk arabaya bin" diye seslendi.