‘İmhada yol alındı’



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından Lahey'de yapılan açıklamada, Suriye rejimine ait kimyasal silahların yaklaşık yüzde 80'inin ülkeden çıkarıldığı veya Suriye topraklarında imha edildiği belirtildi. Suriye yönetimi uluslararası anlaşmalarla 27 Nisan'a kadar elindeki tüm kimyasal silahları teslim ve imha etmekle yükümlü kılınmıştı. Kimyasal silahlar, aralarında Almanya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerdeki merkezlerde imha ediliyor. Suriye rejiminin elinde bin ton dolayında kimyasal silah olduğu tahmin ediliyor.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve Birleşmiş Milletler, Esad rejimine kimyasal silahların nakil ve imha edilmesinde destek veriyor. Geçen yıl ağustos ayında Şam yakınlarındaki Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal silah saldırısında yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Suriye rejimi üzerindeki uluslararası baskı karşı artmış ve Esad yönetimi kimyasal silah stoklarının imhasını kabul etmişti. Ancak nisan ayı ortalarına kadar çeşitli raporlarda iç savaşa sahne olan Suriye'de kimyasal silah saldırılarının da sürdüğü iddiaları ortaya atılmıştı.

Fransa'dan iddia

Fransa cumhurbaşkanı François Hollande, Esad'a bağlı birliklerin hala kimyasal silah kullandığına ilişkin ‘işaretler' olduğunu söyledi. Hollande, ‘Europe 1' radyosuna yaptığı açıklamada, ellerinde ‘kanıt' olmadığını fakat Şam yönetiminin geçmişte yaptıklarının ‘feci yöntemler kullanmaya' hazır olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da kısa süre önce kuzey Suriye'nin Lübnan yakınlarındaki bölgelerde kimyasal silah kullanıldığının istihbar edildiğini iddia etti. Bakan, ihbarların doğrulanması gerektiğini vurguladı.