İmha uzmanının elinde bomba patladı

İzmir'de Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bir polisin elinde bulunduğu belirtilen patlayıcı madde infilak etti. Polis ağır şekilde yaralandı.



Olayın Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kapısının önünde patlama meydana geldiği bildirildi. Edinilen ilk bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü önünde bir polisin elinde bulunduğu belirtilen patlayıcı madde infilak etti. Polis ağır şekilde yaralandı. Aliağa Kaymakamı ve diğer yetkililer olay yerine geldi.



Tedavisi sürüyor



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Aliağa Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen patlamada yaralanan bomba imha uzmanı polis Bilal Konakçı’nın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisinin sürdürüldüğünü bildirdi. Çapkın, Bilal Konakçı’nın daha önce ele geçirilen ve imha edilmesine karar verilen patlayıcı maddeyi emniyet müdürlüğü binasından çıkarırken patlamanın meydana geldiğini kaydetti. Çapkın, "Patlamada yaralanan polisin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor"dedi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Konakçı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Binadan çıkarırken patladı



Olay saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ay önce yaptıkları kontrollerde balıkçılardan nitrat karışımlı patlayıcıyı ele geçirdi. Olayla ilgili davanın ilk duruşmasının ardından patlayıcının imhasına karar verildi. Emniyet Müdürlüğü deposundan imha için çıkarılan patlayıcı, götürülürken henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle infilak etti. Kulakları sağır eden patlamayla birlikte emniyet binasının camları kırılırken, ağır yaralanan polis Bilal Konakçı, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Dekan: Bilinci kapalı



Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Bor, Aliağa Emniyet Müdürlüğü önündeki patlamada yaralanan polis memuru Bilal Konakçı'nın durumunun ağır olduğunu belirterek, "Bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı tutuluyor" dedi.



Prof. Dr. Bor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan Konakçı'nın E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.



Konakçı'nın, patlayıcı maddeyi taşıdığı sırada meydana gelen patlama nedeniyle yüzünde ve ellerinden yaralandığını ifade eden Prof. Dr. Bor, "Hastanın durumu çok ağır. Bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı tutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatmış değil" dedi.



Konakçı'nın yüzünün parçalandığını belirten Prof. Dr. Bor, şu bilgileri verdi:



"Patlama nedeniyle sağ kolu dirsek altından kopmuş. Sol elinde de kopan parmaklar var. Akciğerinde de problem var. Hastanın tomografisi çekiliyor. Gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından, Plastik Cerrahi uzmanlarınca, ameliyat edilip edilemeyeceğine karar verilecek."



Bu arada, İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın, Konakçı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanes’ine gittiği öğrenildi.





