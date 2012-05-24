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İmha edilen göz yaşartıcı bomba, köylüleri hastanelik etti

Askeri birlikte imha edilen göz yaşartıcı bombalardan çıkan gazın, yakın bir köydeki bazı kişileri hastanelik etmesi üzerine valilikten açıklama geldi

24 Mayıs 2012 13:37

İmha edilen askeri mühimmattan çıkan gaz köylüleri hastanelik etti, valilikten 'insan sağlığına zararlı değil' açıklaması geldi.

Askeri birlikte imha edilen göz yaşartıcı bombalardan çıkan gazın, yakın bir köydeki bazı kişileri hastanelik etmesi üzerine valilikten açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, "Tahrip edilen göz yaşartıcı el bombalarının insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur" denildi.

Açıklamayla, askeri mühimmatın göz yaşartıcı bomba olduğu da anlaşıldı.

Dün meydana gelen olayda, askeri birlikteki imha işlemi sonrası çıkan gaz, rüzgarın etkisiye çevreye yayılmış ve birliğe yakın Kumyurt köyünün üzerine çökmüştü.

Köylüler, gazdan etkilenmemek için ağız ve burularına bez bağlarken, bir süre sonra sağılk şikayetleri başlamış ve köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmişti. Yaklaşık 10 kişi de Sivas'taki hastanelere kaldırılmıştı.

Sivas Valiliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"İl Jandarma Komutanlığı'nca envanterde bulunan ve kullanım süresi geçen 447 adet göz yaşartıcı el bombasının 'arızalı mühimmat durum raporu' düzenlenerek tahrip edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu mühimmatın, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından Sivas Asayiş Komando Bölük Komutanlığı atış alanında 23 Mayıs 2012 günü saat 16.30 sıralarında gerekli emniyet tedbirleri alınarak kontrollü şekilde tahrip işlemi gerçekleştirilmiştir.

Tahrip işleminin tamamlanmasını müteakip, tahrip işleminin yapıldığı alana yaklaşık 800-1000 metre mesafede bulunan Çöken (Kumyurt) köyünde ikamet eden vatandaşlarımızdan 8 kişi tahrip sonucu oluşan gazdan hafif şekilde etkilenmiştir. Tahrip edilen göz yaşartıcı el bombalarının insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.''

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