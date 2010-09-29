-IMF: TOPARLANMA SÜRECEK WASHİNGTON (A.A) - 29.09.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel ekonomideki toparlanmanın yavaş bir seyirde sürdüğünü, ancak işsizlik gerçek anlamda gerileyinceye kadar toparlanmanın belirsiz olacağını söyledi. Strauss-Kahn, gelecek hafta Washington'da yapılacak IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları öncesinde dün düzenlendiği basın toplantısında, ''Zengin ülkelerde son zamanlardaki yavaşlamaya rağmen, küresel ekonomideki toparlanma sürecek. Küresel büyüme, değişken ve halen kırılgan olmasına rağmen kötü olmayacak'' dedi. İşsizlik oranı gerçek anlamda gerilemeden önce krizin sona erdiğini söylemenin zor olacağına işaret eden Strauss-Kahn, küresel toparlanmanın devam ettiğini, ancak toparlanmanın işsizliğin arttığı ''üçüncü safhada'' olduğunu, bu yüzden ekonomik büyümeye dönüşü başarmanın zafer ilan etmek için yeterli olmadığını kaydetti. IMF'nin, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin görünümü konusunda iyimser olduğunu belirten Strauss-Kahn, ''Büyük bir çift dipli resesyon riski görmüyoruz, ancak her zaman risk vardır. ABD ekonomisinin toparlanması beklenenden yavaş, ancak IMF'nin ABD'nin görünümünü değerlendirmeden önce üçüncü ve dördüncü çeyrek büyüme verilerini görmeye ihtiyacı var'' diye konuştu. Asya dahil dünyanın birçok bölgesinde güçlü büyüme görüldüğünü ifade eden Strauss-Kahn, Avrupa'da toparlanmanın yeteri kadar güçlü olmadığını, Avrupa'nın yaklaşık yüzde 2 olan büyüme oranının muhtemelen istihdam yaratmaya yeterli olmayacağını kaydetti. İrlanda, İspanya ve Portekiz'in, ''uçurumun kenarında olmadığını, ancak çözmesi gerekli ciddi mali sorunları bulunduğunu'' vurgulayan Strauss-Kahn, Avrupa finansal sisteminde önemli riskler gözükmediğini söyledi. -TÜRKİYE-IMF İCRA DİREKTÖRLERİ KURULU- IMF'de oy hakkı ve İcra Direktörleri Kurulu'nda temsil konusuna yakında çözüm bulunmasını beklediğini bildiren Strauss-Kahn, Avrupalı ülkelerin, IMF içindeki yetkinin yeniden dağıtılmaya ve küresel ekonominde artan biçimde önemli rol oynayan gelişmekte olan ülkelere daha fazla söz hakkı verilmesine ihtiyaç olduğunu anlaması gerektiğine dikkati çekti. IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda gelişmekte olan ülkelere daha fazla yer açmanın adil olacağını vurgulayan Strauss-Kahn, bu konuda Türkiye'yi örnek gösterdi ve ''G-20 üyesi Türkiye'nin IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda sandalye sahibi olması bir anlam ifade edecek'' dedi. -DÖVİZ KURU SAVAŞI- Ülkelerin ekonomik büyümelerini desteklemek için devalüasyona gitmesini önemli bir tehlike olarak görmediğini söyleyen Strauss-Kahn, ''Birçok ülkede döviz kuru politikalarında artan kaygılara rağmen, küresel döviz kuru savaşı riski yok, ancak bu aşağı yönlü risklerin bir parçası'' dedi. Döviz kuru konusunun IMF ya da G-20 toplantılarında tartışılması gerektiğine inanan Strauss-Kahn, döviz kuruna müdahalenin başarılı olmasının mümkün olmadığını, çok küçük müdahalenin etki yaratmayacağını ve büyük müdahalenin ise ticari ortakların misillemesini getirebileceğini, bu yüzden müdahalenin açıkça küresel çözüm sağlamayacağını ifade etti. Strauss-Kahn, IMF'nin Çin para birimi yuanın değerini halen düşük olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.