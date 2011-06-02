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Dünya

IMF'İN WEB SİTESİNE SALDIRI ÇAĞRISI  SAN FRANCISCO (A.A)

02 Haziran 2011 03:13

-IMF'İN WEB SİTESİNE SALDIRI ÇAĞRISI  SAN FRANCISCO (A.A) - 01.06.2011 - Amerikan internet firması Google, Amerikalı üst düzey yetkililer, Çinli muhalifler, askeri yetkililer ve gazetecilerin Gmail elektronik posta hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini bildirdi. İnternet devinden yapılan açıklamada, saldırının Çin'den yapıldığı belirtildi. Bu arada, kendilerine ''Anonymous'' adını veren bilgisayar korsanı bir grup, mali kurtarma programı çerçevesinde Yunanistan'a uygulanan ciddi kısıtlamaları protesto için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) internet saldırısı düzenlenmesi çağrısında bulundu. ''Operation Greece'' anahtar kelimesiyle ''Anonymous Operations'' tarafından yayınlanan ''tweet'' ile üyelerine, IMF'in web sitesini çalışmaz hale getirmek için hep birlikte bu siteye girmeye davet etti.

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