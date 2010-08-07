-IMF'DEN YÜZDE 4,6'LIK BÜYÜME TAHMİNİ BEIJING (A.A) - 08.07.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl için küresel büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek, yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseltti. IMF yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, gelecek yıl için büyüme beklentisini değiştirmeyerek yüzde 4,3 olarak korudu. Küresel ekonomideki toparlanmanın beklenenden hızlı olduğunu belirten IMF, Avro Bölgesi ülkelerinin borç seviyelerine yönelik artan endişelerin küresel büyüme için tehlike oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulundu. IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomiyi yönlendirmeye ve gelişmiş ekonomilerden daha hızlı büyümeye devam etmelerinin beklendiğini vurguladı. Gelişmekte olan ülkelerin bu yıl yüzde 6,8 büyüyeceğini öngören IMF, gelişmiş ekonomilerde büyümenin yüzde 2,6 düzeyinde olacağı tahmininde bulundu. IMF, 2011 yılında gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 6,4 büyümesini bekliyor. IMF daha önce gelişmekte olan ekonomilerin 2010'da yüzde 6,3, 2011 yılında ise yüzde 6,5 büyüyeceğini tahmin ediyordu. Büyümenin özellikle Asya'da güçlü olmasını bekleyen IMF, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 10,5 ve gelecek yıl ise yüzde 9,6 büyüyeceğini, Hindistan ekonomisinin ise bu yıl yüzde 9,4 ve gelecek yıl yüzde 8,4 büyüyeceğini öngörüyor. IMF daha önce Çin ekonomisinin 2010 yılında yüzde 10,0, 2011'de ise yüzde 9,9 büyüyeceğini tahmin ediyordu. Japonya ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2,4'e yükselten IMF, gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 6,5'den yüzde 6,4'e çekti. Asya Bölgelerinde ise büyümenin yüzde 7,5 düzeyinde olacağı öngörüsünde bulundu. ABD ekonomisi için 2010 büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e çıkaran IMF, 2011 için tahminini de yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a yükseltti. IMF, Avro Bölgesi için 2010 yılı büyüme tahminini yüzde 1,0 olarak korurken, 2011 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,5'den yüzde 1,3'e çekti.