IMF'den Yunanistan'a 2,29 milyar dolarlık kredi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan ekonomisini kurtarma kurtarma programı çerçevesinde bu ülkeye 2,29 milyar dolarlık fon ayrılmasına onay verdi.

IMF'den yapılan açıklamada, IMF İcra Kurulunda yapılan, Yunanistan'ın kredilere hak kazanması için izlemek zorunda olduğu programa uyum performansına ilişkin 4. gözden geçirme toplantısının sona erdiği bildirildi.

Yunanistan'a verdiği son krediyle IMF tarafından ekonomisini kurtarmak amacıyla Yunanistan'a yapılan toplam ödeme tutarı 10,94 milyar dolar oldu.