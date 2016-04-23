T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF'den Türkiye raporu: Şoklara rağmen direncini koruyor

"İç talebe dayanan büyüme, genişlemeci para ve maliye politikalarıyla desteklenmeyi sürdürüyor"

23 Nisan 2016 02:25

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 4. Madde Konsültasyon Raporu'nda "Türkiye'nin çeşitli şoklara rağmen büyüme direncini koruduğu" belirtildi. Raporda, iç tüketimin bu yıl yüzde 30 civarında arttırılan asgari ücret ve gevşetilen makro ihtiyati düzenlemeler çerçevesinde daha da yükseleceği ancak dış dengesizliklerin de artan tüketim ve bankacılık harici sektörlerdeki kambiyo uyumsuzluklarıyla birlikte çoğalacağı kaydedildi.

Hürriyet’in haberine göre, IMF'nin Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeleri içeren 4. Madde Konsültasyon Raporu yayımlandı. IMF Yönetim Kurulu’nun, Türkiye'nin 2015 yılındaki büyüme performansını değerlendirdiği raporda, "Türkiye'de ekonomik büyüme çeşitli şoklara rağmen direncini korumaya devam ediyor. İç talebe dayanan büyüme, genişlemeci para ve maliye politikalarıyla desteklenmeyi sürdürüyor" dendi.

 

 

ETİKETLER

imftürkiyehaberşokbüyüme devam ediyoriç piyasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24