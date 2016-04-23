IMF'den Türkiye raporu: Şoklara rağmen direncini koruyor

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 4. Madde Konsültasyon Raporu'nda "Türkiye'nin çeşitli şoklara rağmen büyüme direncini koruduğu" belirtildi. Raporda, iç tüketimin bu yıl yüzde 30 civarında arttırılan asgari ücret ve gevşetilen makro ihtiyati düzenlemeler çerçevesinde daha da yükseleceği ancak dış dengesizliklerin de artan tüketim ve bankacılık harici sektörlerdeki kambiyo uyumsuzluklarıyla birlikte çoğalacağı kaydedildi.

Hürriyet’in haberine göre, IMF'nin Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeleri içeren 4. Madde Konsültasyon Raporu yayımlandı. IMF Yönetim Kurulu’nun, Türkiye'nin 2015 yılındaki büyüme performansını değerlendirdiği raporda, "Türkiye'de ekonomik büyüme çeşitli şoklara rağmen direncini korumaya devam ediyor. İç talebe dayanan büyüme, genişlemeci para ve maliye politikalarıyla desteklenmeyi sürdürüyor" dendi.