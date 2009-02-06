IMF'den Türkiye falı!

Uluslararası Para Fonu IMF'nin, dünyanın en büyük ekonomilerini kapsayan G-20 grubunun 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı bakanlar toplantısı için hazırladığı değerlendirme notunda, krizle kararlı mücadele çağrısı yapılırken, Türkiye'nin ekonomisinin bu yıl yüzde 1,5 oranında küçülmesinin, gelecek yıl da yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi.



IMF'nin değerlendirmesinde Türk ekonomisinin, yılbaşından yıl sonu esasına göre 2008'de yüzde 1 büyüdüğü tahminine yer verilirken, 2009 için beklenti, yüzde 1,5 küçülme, 2010 için de beklenti, yüzde 3,5 büyüme olarak dile getirildi.



Değerlendirmede yine yılbaşı-yılsonu karşılaştırmalarına göre Türkiye'de enflasyon 2008'de yüzde 10,4 olarak tahmin edilirken, enflasyonun, bu yıl yüzde 7,9'a, 2010'da da yüzde 6,9'a düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Değerlendirmede, toplam dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 oranında büyüyeceği yönünde ocak ayı sonunda IMF'nın yaptığı tahmin yinelenerek, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6 küçüleceği, Euro bölgesinin de bu yıl yüzde 2 küçüleceği beklentisi hatırlatıldı.



IMF değerlendirmesinde, sanayileşmiş ve gelişmekte olan piyasalardan oluşan G-20 üyesi ülkelerin, küresel ekonomik ve finansal krize karşı, talebi artırıcı ve finans sistemini temizleyici kararlı politikalar izlemeleri önerildi.

Değerlendirmede, küresel krizi tetikleyen ABD'deki emlak fiyatlarındaki düşmenin, daha önce sanılandan daha uzun süre devam edeceği ve 2010'da da sürebileceği dile getirildi. Küresel olarak işsizliğin artması beklentisine de işaret edildi.



G-20 ülkeleri liderleri, 2 Nisan tarihinde Londra'da bir araya gelecekler.



