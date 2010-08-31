IMF'den krize karşı yeni önlem

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF), finansal krizleri engellemeye yardımcı olmak için kredi seçeneklerini artırdı.



IMF'nin kriz önleme araçlarını artırma çabaları kapsamında, IMF Yönetim Kurulu, mevcut Esnek Kredi Hattı (FCL) çerçevesinde vadeyi ve krediyi artırmaya, ayrıca sağlam politikalara sahip olmakla birlikte FCL'nin yüksek nitelikli gereksinimlerini karşılayamayan üyeler için yeni ''İhtiyati Kredi Hattı (PCL)'' oluşturulmasına karar verdi.



IMF, yeni ''İhtiyati Kredi Hattı (PCL)'' uygulamasına göre, izledikleri politikalar genel olarak onaylanan ülkelerin, ekonomik olarak krize girmeden önce önemli miktarda kredi olanağından yararlanacağını açıkladı. Bu kredi, kredi hattı gibi çalışacağından, bir ülke finansmana ihtiyacı olmadığı sürece bunu kullanmak zorunda olmayacak ve kredi kullanılıncaya kadar faiz uygulaması olmayacak.



PCL ile bir ülkeye IMF'deki kotasının beş katı kadar kredi verilebilecek, bu kredinin bir yıldan sonra ikiye katlama olasılığı olacak. Buna göre, IMF'de 3,1 milyar dolar kotası olan Endonezya için kredi hattı 31 milyar dolara kadar çıkabilecek.



Hangi ülkelerin PCL için düşünüldüğü ya da bu kredi hattından yararlanmak isteyen herhangi bir IMF üyesi ülke olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, PCL'den ''güçlü izleme kayıtları olan, ancak bazı alanlarda kırılganlığı bulunan ülkelerin yararlanacağı'' belirtildi.



PCL'den, IMF'nin Mart 2009'da oluşturduğu FCL'den yararlanmak için gerekli şartlara sahip ülkelerden daha fazla ülke faydalanabilecek. FCL'den yararlanabilmek için pratikte ''dış pozisyon ve piyasaya giriş, mali politika, para politikası, finans sektörünün sağlamlığı ve denetimi ve finansal verilerin yeterliliği'' gibi beş alanda güçlü performans göstermek gerekirken, bu alanlardan biri ya da ikisinde ''orta'' kırılganlığa sahip ülkeler PCL'den yararlanabilecek.



IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn yaptığı açıklamada, ''IMF'nin kriz önleme araçlarını genişletme ve güçlendirme kararları, küresel finansal güvenlik ağını sağlamlaştırmak için üyeliğimizle devam eden çalışmamızda önemli bir adımı gösteriyor. Genişletilmiş Esnek Kredi Hattı ve yeni İhtiyati Kredi Hattı, IMF'nin üyelerini aşırı piyasa oynaklığına karşı korumasına yardımcı olmaya olanak sağlayacak'' dedi.



Fonun sigorta benzeri araçları güçlendirmenin, üye ülkeleri krizleri önlemeye yardımcı olmada bu kredilere zamanında başvurmayı ve kendilerini sistemik krizler döneminde korumasını amaçladığını belirten Strauss-Kahn, ''Yenilenmiş finans araçları güçlü politikalar uygulayan ülkeleri ödüllendiriyor. Çok sayıda ülkenin yararlanacağı bu kredi hatlarının daha istikrarlı uluslararası para sistemine katkıda bulunmasını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.