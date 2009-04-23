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Ekonomi

IMF'den kötümser tahmin

Türkiye'nin bu yıl yüzde 5.1 küçüleceğini öngören IMF, hükümetin 3.6'lık öngörüsünden daha kötümser tahmin yaptı.

23 Nisan 2009 03:00

Uluslararası Para Fonu IMF'nin yayımladığı Dünyanın Ekonomik Görünümü raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,1 küçülmesinin ve 2010'da ise yüzde 1,5 oranında büyümesinin beklendiği bildirildi. 

IMF 5.1'lik küçülme oranıyla hükümetten daha kötümser bir tahminde bulundu. Zira Merkez Bankası,  bugün açıkladığı Nisan ayı ikinci anketinde yıl sonu için ekonomide yüzde 3.6'lık bir daralma öngördü. Çünkü hükümet, 14 Nisan'da görülmedik bir revizyona giderek yılbaşında 2009 sonu için yüzde 4 olarak öngördüğü büyümeyi, yüzde 3.6 daralma olarak revize etti. Krizin dünyada 2010 sonunda, Türkiye’de ise 2011 sonunda hafifleyebileceğini belirten TÜSİAD ise Türkiye’nin bu yıl yüzde 4.1 küçülebileceğini açıklamıştı.
 
MB: 2009'da ekonomi yüzde 3.6 daralacak

TÜSİAD: IMF’ye rağmen yüzde 4 küçülürüz

Hükümet +4 olarak öngördüğü büyümeyi -3.6 daralmaya revize etti

IMF ve Dünya Bankası'nın Washington'da hafta sonunda ortak düzenleyeceği bahar toplantıları öncesinde yayımlanan raporda, Türkiye'de tüketici enflasyonu, yıllık ortalamalara göre, bu yıl için yüzde 6,9, 2010 için de yüzde 6,8 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de cari açık beklentisi de bu yıl için gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1,2'si, gelecek yıl da yüzde 1,6'sı olarak verildi.

Raporda küresel ekonominin, büyük bir finans krizi ve güven kaybından dolayı derin bir durgunluktan geçmekte olduğuna işaret edildi.

Buna karşılık, dünya ülkelerinin küresel krize karşı aldığı çeşitli önlemler sayesinde, finans piyasalarının istikrara kavuşturulması yönünde bir ölçüde ilerleme sağlandığı belirtildi.

Ancak bu önlemlerin, henüz güveni yeniden sağlayamadığı ve zayıf ekonomik aktiviteyle finansal sıkıntıların negatif etkileşimini ortadan kaldıramadığı kaydedildi.

Raporda küresel ekonomik daralmanın, bu yılın ikinci çeyreğinden sonra yavaşlayacağı ve bu yılki küresel küçülmenin yüzde 1,3 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Gelecek yıl ise mütevazı ölçülerde büyüme beklendiği, ancak bu büyümenin, ülkelerin finans makamlarının alacağı önlemlerin başarısına bağlı olacağı dile getirildi.

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