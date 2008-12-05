IMF'den koşullu anlaşma

Reuters’ın edindiği bilgiye göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2009 başında yürürlüğe girmesi beklenen yeni anlaşmada önemli ölçüde mutabakat sağlandı. IMF, anlaşma kapsamında çalışanlaa maaş artışı istemezken belediyelere yapılan yardımın kısılmasını talep ediyor.



Reuters’ın edindiği bilgilere göre bu çerçevede öngörülen bazı önlemler şöyle:



- IMF’den sağlanacak kaynak tutarı yapılan hesaplamalara göre 25 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.



- IMF ile kesin olmamakla birlikte 18 aylık bir stand-by düzenlemesi yapılması öngörülüyor.

Sonra piyasa koşullarının düzelmesi halinde bu düzenlemenin ihtiyati stand-by’a dönmesi söz konusu olabilir.



- 2009 yılında GSYH büyümesi yüzde sıfır olarak öngörülüyor ve bütçede 8-10 milyar YTL düzeyinde harcama kısıcı önlem alınması söz konusu.



- 2009 yılında enflasyon yüzde 14-15 aralığında tahmin ediliyor.



- IMF yüzde 18 olan genel KDV oranında değişiklik değil, yüzde 8 olan bazı ürünlerdeki KDV’nin yüzde 18’e çıkarılmasını istiyor. Bunun dışında bir vergi artış talebi yok.



- IMF maaş artışına neden olacak personel reformunun bu dönemde uygulanmamasını talep ediyor.



- IMF ile anlaşmaya varıldıktan sonra 2009 içinde gerekli ayarlamalar için yeni bir yasa çıkarılması öngörülüyor.



- Harcama kısıcı önlemler ağırlıklı olarak yatırımlardan değil, cari harcamalardan yapılabilecek.

Bütçeden 2009 yılında belediyelere yapılacak olan 4 milyar YTL’lik aktarımın 1.7 milyar YTL’lik bölümü kesilecek.



- Belediye ödeneklerine kesintinin yılın ilk çeyreğinde değil, izleyen dönemde yapılması bekleniyor.



- Sosyal güvenlik açığının daraltılması öngörülüyor ve bu kapsamda sağlık harcamalarında kesintiye gidilmesi gündeme gelebilir.



'Önemli mesafe katedildi'



Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ile IMF arasında yürütülmekte olan görüşmeleri değerlendirirken, "Çok önemli bir mesafe kat edildi, alınması gereken tedbirlerin miktarı üzerinde de anlaşmaya aşağı yukarı varılmış durumda" dedi.



Şimşek,i "Ekonomi Değerlendirme" toplantısında, gazetecilerin IMF ile yürütülmekte olan görüşmelere ilişkin sorularını da yanıtladı. Şimşek, içeriğe ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Şimşek, Ekonomik Değerlendirme başlıklı bugünkü basın toplantısında şunları söyledi:

-IMF ile çok önemli mesafe kateldi, anlaşmaya varılmak üzere.

- IMF ile müzakereleri son haline getirip ondan sonra program talebinde bulunmak gerek.

- IMF ile görüşmeler ülkemizin çıkarlarını gözeten bir şekilde sürdürülmektedir.

-IMF ile programın ne kadar süreyle olacağı, ne kadar destek sağlayacağı en son aşamada verilecek kararları oluşturmaktadır.

- IMF ile tedbirlerin içeriği ile ilgili çalışmalar devam ediyor, çalışmayı en kısa zamanda tamamlayacağız.

-Hazine önümüzdeki dönemde iç piyasada hasılat payına ve temettü gelirlerine endeksli tahviller gibi yeni finansman araçları kullanmayı planlamaktadır.

- Yıllık ihracat desteği son kararlarla 3 milyar dolar düzeyine çıktı.

-Eximbank'ın ödenmiş sermayesi bu senenin sonunda ve gelecek yıl artırılacak.

-Yeni finansman araçlarına yönelik tasarı yakında TBMM'ye sevk edilecek.

- Önümüzdeki dönemde gelişmelere göre yeni tedbirler alınacak.

-Türkiye'nin dış finansman açığı 30-35 milyar dolarla ifade edilecek düzeyde değil, bazı kuruluşlar bunun yarısı düzeyinde olduğunu tahmin ediyor.

-Önümüzdeki dönemde uluslararası piyasaların normalleşme süreci devam ederse tahmin edilen dış finansman açığı çok düşük, hatta sıfıra yakın olma ihtimali var.

- Alacağımız tedbirlerin etkili olması, bütçe disiplinini bozmaması ve imkanlarımızla sınırlı olması doğaldır.

-Reel sektöre destek anlamında imkanlarımız çerçevesinde bir takım değerlendirmeler yapılabilir, ama bütçe disiplini bozulmamalı.

- Sistemde TL mevduatı artıyor dolayısıyla bankacılık sektörü ile ilgili en ufak kaygımız söz konusu değil.

-Vergi indirimlerini bu aşamada gündeme almamız zor.

- Çeşitli ülkelerle sadece swap anlamında değil, finansman imkanlarını nasıl çeşitlendirebiliriz şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor.



