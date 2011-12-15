-IMF'den İrlanda'ya 3,9 milyar avroluk kredi DUBLİN (A.A) - 15.12.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) İrlanda'ya yapılan AB-IMF yardımı çerçevesindeki dördüncü gözden geçirmesini tamamlayarak, 3,9 milyar avroluk kredi diliminin serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Yardım programı çerçevesinde İrlanda'ya toplam yaklaşık 23 milyar avro kredi sözü veren IMF, şu ana dek bu miktarın 13 milyarını teslim etti. Bu arada AB Komisyonu, İrlanda'nın mali durumunu sağlamlaştırmakta ve yapısal reformları uygulamaya koymakta "önemli ilerleme kaydettiğini" bildirdi. AB Komisyonu'nun dün yayımladığı yeni raporda, İrlanda'nın şu ana dek mali hedefleri yerine getirmekte başarılı olduğu belirtilirken, 2011'de bütçe açığının hedeflenen yüzde 10,6'nın altında olmasının beklendiği kaydedildi. İrlanda hükümetinin 2012 bütçe tasarısının memnuniyetle karşılandığı belirtilen raporda, küresel ekonominin mevcut durumumun, ihracata dayalı İrlanda ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği uyarısında da bulunuldu. Komisyon, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin gelişmelerin ve işsizlik sorununa çözüm arayışlarının sürdürülmesi gerektiğine de işaret etti. Borç krizindeki İrlanda geçen yılın sonunda, 17,5 milyar avrosunu kendi fonlarından karşılayacağı toplam 85 milyar avroluk yardım paketini kabul etmek durumunda kalmıştı.