IMF'den AB'ye Yunanistan eleştirisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro bölgesi liderlerinin Yunanistan'a ağır şartlar karşılığı yardım sundukları anlaşmayı eleştirdi.

BBV Türkçe'de yer alan habere göre IMF, Yunanistan'ın kamu borçlarının 'sürdürülemez' hale geldiğini söyledi ve borçların ertelenmesi gerektiğini ifade etti. IMF ayrıca, alacaklıların kesinlikle karşı çıktığı, borçların azaltılması seçeneğinin de değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yunanistan'ın IMF'ye olan borcu da tüm borçlarının yüzde 10'una denk gelen 1,6 milyar euro. Atina, vadesi 13 Temmuz'da dolan borçlarını da ödeyemedi.

Yunan parlamentosu yardım karşılığı gidilecek, vergilerin arttırılması, emeklilik sisteminde kesintiye gidilmesi maddelerini de içeren yasa paketini bugün oylayacak.

BBC'nin ekonomi editörü Robert Peston, IMF'nin bu çıkışının Başbakan Aleksis Tsipras'ı, parlamentoyu ikna etmekte zorlayacağı görüşünde.

Peston, IMF'nin açıklamasıyla, Euro bölgesi liderlerinin talep ettiği reformların da geçerliliğine dair soru işaretleri doğduğunu belirtiyor.

IMF, Yunanistan'ın büyüme tahminlerinin gerçekçi olmayacak kadar yüksek olduğunu söyledi.

IMF'nin analizinde Yunan hükümetinin borçlarının gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 200'üne yaklaştığını belirtip gelecek iki yıl içinde milli gelirinin iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

Parlamento bugün oylayacak

Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada 'kurtarma paketine inanmasa da ülkenin euro'da kalabilmesi için anlaşmayı imzaladığını' söyledi.

Anlaşmayı "acımasız" olarak tanımlayan Tsipras yine de Yunanistan'ın Avrupa para birliği euroda kalması için bu anlaşmanın tek yol olduğunu belirtti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, kemer sıkma önlemlerinin Yunan parlamentosunun onayından geçmesine bağlı. Fakat bazı milletvekilleri, anlaşmaya destek vermeyeceklerinin açıkladı.

Muhalif seslerin giderek yükselmesine rağmen Tsipras istifa etme olanları olmadığını söyledi.

Devlet televizyonunda anlaşmayı savunan Tsipras, "Yaptığım tüm yanlışların, inanmadığım fakat ülkenin felakete sürüklenmemesi ve bankaların çökmemesi için imzaladığım metnin sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.