IMF'den AB'ye daha fazla reform çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, AB liderlerinin euroyu kurtarma çabalarını takdir ettiğini ancak euro bölgesi krizini çözmek için daha fazla adım atılması gerektiğini söyledi.

Bir haftalık Asya turu kapsamında Tokyo'da katıldığı bir ekonomi sempozyumunda konuşan Lagarde, "mühim adımların" atıldığını ancak daha fazla reform ve güçlü bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün yaptığı açıklamada, Euro bölgesi ekonomisi üzerindeki kısa vadeli risklerin azaldığını söyledi.

Moody's, zengin Euro bölgesi ülkelerinin diğerlerine kıyasla daha fazla etkileneceği konusunda uyardı.

Christine Lagarde, geçen hafta Brüksel'de AB liderlerinin aldığı önlemlerle ilişkili olarak, "IMF'ye göre reformların tamamlanması için daha fazla adım atılması gerekli" dedi.

Lagarde, çözümün aynı zamanda uygulama ile ilgili olduğunu, özenli, ihtiyatlı ve istikrarlı bir uygulama sağlanması gerektiğini ifade etti.

IMF'nin küresel ekonomik büyüme tahminlerini aşağıya çekeceği uyarısını yapan Lagarde, tahminlerin üç ay önce açıklanan oranlardan daha da düşük olacağını söyledi.

IMF, Nisan ayında 2012 yılı için küresel ekonomik büyüme oranını yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Yoşihiko Noda, Avrupa'nın borç krizinin Japon yeninin değerini artırarak Japon ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Euro bölgesindeki sorunların piyasalarda sapmalara neden olduğunu belirten Noda, özellikle yenin değerinin tek taraflı artmasının, Japonya'nın ekonomisini yansıtmadığını ve ekonomiye zarar verdiğini ifade etti.

BBC Türkçe