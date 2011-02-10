-IMF'DE ''RAPOR'' KRİZİ WASHINGTON (A.A) - 10.02.2011 - Uluslararası Para Fonu'na (IMF) bağlı Bağımsız Değerlendirme Bürosu yayımladığı raporda, IMF'nin 2008 krizi öncesindeki riskleri önemsiz gösterdiğini bildirdi. Büronun yayımladığı raporda, IMF'nin kriz öncesi performansına ilişkin çarpıcı eleştiriler yer aldı. Raporda, Fonun, riskler konusunda çok az açık uyarı sağladığı belirtilerek, kompleks finansal ürünlerle ABD konut piyasası arasındaki bağlantının önemsiz gösterildiği ifade edildi. Fonun, gelişmiş ekonomilerde kriz yaşanacağı düşüncesini ihtimal dışı gördüğü de belirtilen raporda, IMF kadrolarının genellikle mali sistemleri güçlü olan ABD, İngiltere ve diğer gelişmiş ülkelerin görüşünde hemfikir olduğu kaydedildi. IMF'nin, yetkililerin şöhreti ve uzmanlığından fazlaca etkilendiği ve zaman zaman da hayranlık duyduğuna işaret edilen raporda, IMF kadrolarının, gelişmiş ekonomilerde bankacılık verilerine girişinin sınırlı olduğu ve özellikle finansal piyasalarda yaşananlar hakkında çok az bilgisi olmasının düşündürücü olduğu kaydedildi. Rapora göre, birçok durumda IMF çalışanları direkt bir baskı olmasa da büyük üye ülkeler konusunda ne kadar açıkça konuşabileceklerinin sınırlarını tahmin edebiliyor. IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, raporu ''aşağılayıcı'' bulduğunu belirterek, IMF'nin kendi başarısızlıklarının farkında olduğunu, krizden bu yana reformları sıraya koyduğunu belirtti. IMF, acil krediler, İrlanda ve Yunanistan gibi ülkelere yapılan yardımlar ile finansal krize verilen karşılıklarda merkezi bir role sahipti. Bağımsız Değerlendirme Bürosu Başkanı Moises Schwartz, IMF'nin 2004 ile 2007 yılı performansını inceleyen raporla, IMF'nin gözetim - denetiminde neyin yanlış gittiğini ortaya konarak, fonun geleceğe daha iyi hazırlanmasına yardımcı olunmasının amaçlandığını kaydetti.