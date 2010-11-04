T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF YÜZDE 4 BÜYÜME BEKLİYOR WASHINGTON (A.A)

04 Kasım 2010 15:18

-IMF YÜZDE 4 BÜYÜME BEKLİYOR WASHINGTON (A.A) - 04.11.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Olivier Blanchard, dünya ekonomisinin 2010 yılında yüzde 3-4 aralığında büyümesini beklediklerini bildirdi. Blanchard, Fransız radyosu Europe 1'e yaptığı açıklamada, daha önceki tahminlerini aşağı yönlü revize ederek, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3-4 aralığında, gelecek yıl da buna benzer bir büyüme göstereceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Büyüme beklentisinin bir asimetriyi yansıttığını ifade eden Blanchard, gelişmiş ülkelerde yüzde 1-2, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 6-8 arasında bir büyüme beklendiğini vurguladı.  IMF'nin Ekim ayı başında açıkladığı ''Dünya Ekonomik Görünüm'' raporunda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl ise yüzde 4,2 oranında büyümesi öngörülmüştü. IMF Baş Ekonomisti Blanchard, ABD Merkez Bankası'nın (FED) yeni açıkladığı parasal gevşetme adımlarının enflasyona yol açması halinde bunun dünyanın sonunu olmayacağını belirtti. Kararla ABD ekonomisinin canlanacağına dikkati çeken Blanchard, ''Eğer yeni adımlar enflasyon yaratırsa bu dünyanın sonu olmayacaktır. Bu, cesur bir adım. Etkileri pozitif ancak sınırlı olacak'' dedi. Fransa'da yaşanan emeklilik yaşının 62'ye yükseltilmesi tartışmalarını da değerlendiren Blanchard, emeklilik reformunun önemli olduğunu ancak uzun vadede yeterli olmayacağını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24