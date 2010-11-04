-IMF YÜZDE 4 BÜYÜME BEKLİYOR WASHINGTON (A.A) - 04.11.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Olivier Blanchard, dünya ekonomisinin 2010 yılında yüzde 3-4 aralığında büyümesini beklediklerini bildirdi. Blanchard, Fransız radyosu Europe 1'e yaptığı açıklamada, daha önceki tahminlerini aşağı yönlü revize ederek, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3-4 aralığında, gelecek yıl da buna benzer bir büyüme göstereceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Büyüme beklentisinin bir asimetriyi yansıttığını ifade eden Blanchard, gelişmiş ülkelerde yüzde 1-2, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 6-8 arasında bir büyüme beklendiğini vurguladı. IMF'nin Ekim ayı başında açıkladığı ''Dünya Ekonomik Görünüm'' raporunda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl ise yüzde 4,2 oranında büyümesi öngörülmüştü. IMF Baş Ekonomisti Blanchard, ABD Merkez Bankası'nın (FED) yeni açıkladığı parasal gevşetme adımlarının enflasyona yol açması halinde bunun dünyanın sonunu olmayacağını belirtti. Kararla ABD ekonomisinin canlanacağına dikkati çeken Blanchard, ''Eğer yeni adımlar enflasyon yaratırsa bu dünyanın sonu olmayacaktır. Bu, cesur bir adım. Etkileri pozitif ancak sınırlı olacak'' dedi. Fransa'da yaşanan emeklilik yaşının 62'ye yükseltilmesi tartışmalarını da değerlendiren Blanchard, emeklilik reformunun önemli olduğunu ancak uzun vadede yeterli olmayacağını ifade etti.