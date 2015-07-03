IMF: Yunanistan'ın fazladan 50 milyar Euro'ya daha ihtiyacı var

Uluslararası Para Fonu IMF, Yunanistan'ın mali krizi aşabilmesi için önümüzdeki üç yıl içinde fazladan 50 milyar Euro'ya daha ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

IMF, Yunanistan'ın yüzde 2.5'luk büyüme tahminini yüzde sıfıra çekti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre örgüt ayrıca, Yunanistan'ın krizden çıkabilmesi için borçlarının faizlerinin düşürülmesi ve vadesinin uzatılması gerektiğini belirtti.

Yunanistan'da mevcut kurtarma paketinin koşulları konusunda Pazar günü referandum yapılacak.

IMF ve Avrupa Merkez Bankası'yla birlikte Yunanistan'ın üç kreditöründen biri olan, Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, borç ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Atina'nın vergileri artırmasını ve sosyal güvenlik harcamalarını kısmasını istiyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, halktan referandumda kreditörlerin önerilerini reddetmesini istiyor. Yunan Başbakanı, bu sonucun daha iyi koşullarda bir anlaşmanın kapısını aralayacağını söylüyor.

'Siyasi değişiklik mali ihtiyaçları artırdı'

Ancak Euro bölgesinin maliye bakanlarından oluşan Euro Grubu'nun başkanı, "Hayır" oyunun Yunanistan'ın ekonomik krizden çıkarmayacağını, Tsipras'ın yanılgı içinde olduğunu savunuyor.

Bu arada Yunanistan'da emekliler, bugün de Yunan bankalarının önünde kuyruklar oluşturdular.

ATM'lerden çekilecebilecek para miktarı 60 euro ile sınırlandırılmıştı.

IMF, Yunanistan'la ilgili son öngörülerini, Atina hükümetiyle yürütülen görüşmelerin geçen hafta sonu kopması ve bankaların bir hafta süreyle kapalı kalması kararının ardından açıkladı.

Uluslararası Para Fonu'nun raporunda, bu yılın başından itibaren siyasi çizgi ve ekonomik görünümündeki değişikliğin Yunanistan'ın mali ihtiyaçlarını ciddi önemli ölçüde artırdığı, ne hükümet ne de kreditörlerinin önerilerinin bu ihtiyacı karşılayabileceği belirtildi.