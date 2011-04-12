IMF: Yükselen Avrupa’nın yıldızı Türkiye ve Litvanya

T24 - IMF’nin hazırladığı rapora göre, bu yıl ‘Yükselen Avrupa Ekonomileri’nde büyümede birinciliği yüzde 4.6 oranıyla Türkiye ile Litvanya paylaşacak.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 2011 yılı büyüme tahminini yükseltti. Ekimde Türkiye için bu yıl yüzde 3.6 büyüme öngören IMF, bu rakamı yüzde 4.6 olarak revize etti. IMF’in 2011 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, Türkiye gelecek yıl ise yüzde 4.5 büyüyecek.







IMF tahminlerine göre, Türkiye 2011 ve 2012 yıllarında yükselen Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alacak. Büyümede 2011’de yakalaması beklenen yüzde 4.6’lık rakamla Türkiye, Polonya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Litvanya ve Letonya ile birlikte oluşturduğu “Yükselen Avrupa Ekonomileri” birinciliğini yine yüzde 4.6 büyümesi beklenen Litvanya ile paylaşacak.



Yükselen Avrupa’da büyüme rakamları sırayla şöyle: Türkiye (yüzde 4.6), Litvanya (yüzde 4.6), Polonya (3.8), yükselen Avrupa ortalaması (yüzde 3.7), Letonya (yüzde 3.3), Sırbistan (yüzde 3), Bulgaristan (yüzde 3), Macaristan (yüzde 2.8), Romanya (yüzde 1.5), Hırvatistan (yüzde 1.3).





‘Hızlı toparlanma sürecek’



Türkiye’de ekonomide hızlı toparlanmanın devam etmesinin öngörüldüğü belirtilen raporda, “Özel sektörün harcamaları ve güçlü kredi büyümesi Türkiye’de ekonomik faaliyetleri potansiyelinin de üzerine çıkarıyor. Bunun yanı sıra hâlâ gevşek makroekonomik politikalar uygulanıyor” denildi. Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Peru, Polonya gibi gelişen piyasalara sermaye girişinin kriz öncesinde olduğu belirtilen raporda şu görüşe yer verildi:



“Söz konusu ülkelerde ekonomik toparlanma daha çok portföy yatırımlarına dayalı gerçekleşti. Doğrudan yabancı yatırımlarda ise bir miktar gerileme yaşandı. Bu gelişmeler daha önceki trendden farklılaşma olduğunu gösteriyor ve gelecekte sermaye çıkışı da dahil olmak üzere ileride istikrarsızlık riski yaratabilir. 2010 sonbaharında gelişen piyasalarda sermaye girişiyle yaşanan ralli tekrar yavaşladı.”





Enflasyon tahmini % 5.7



Türkiye’de, enflasyon yıllık ortalama 2010 yılında yüzde 8.6 arttığı belirtilen raporda, bunun 2011’de yüzde 5.7, 2012’de yüzde 6.0 olacağı tahmin edildi. Rapora göre, Türkiye’nin 2010’da cari işlemler dengesinin GSYH’ya oranı yüzde -6.5 iken bu oranın 2011’de yüzde -8.0, 2012’de yüzde -8.2 olması öngörülüyor. Türkiye’de geçen yıl yüzde 11.9 olan işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 11.4, 2012 yılında da yüzde 11 olması bekleniyor.





İşsizlik kaygısı sürüyor



Rapora göre, küresel ekonomi bu yıl yüzde 4.4, 2012 yılında ise yüzde 4.5 büyüyecek. Gelişmiş ekonomilerde ekonomik büyümenin küçük bir düzeyde seyrettiği, ancak işsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.



Raporda, yükselen piyasa ekonomilerinde yeni makroekonomik risklerin ortaya çıkmakta olduğuna dikkat çekildi. Raporda, Japonya’daki depremin makroekonomik etkisinin sınırlı olacağı öngörüldü.





Emtia artışları etkilemez



MF’ye göre, bu yıl petrolün varil fiyatı da ortalama 107.16 dolar, 2012’de de 108 dolar olacak. IMF bir önceki raporunda, bu yılın petrol varil fiyatını ortalama 90 dolar olarak tahmin etmişti. Rapora göre, 2010 yılında petrolün ortalama varil fiyatı ortalama 79 dolar civarında idi. Raporda, Emtia fiyatları güçlü talep artışları ve arz şoklarının bileşimini yansıtarak beklenenden çok arttı. Bu artışlar 1970’ler tarzı bir stagflasyon hayaletini anımsatsa da, toparlanmayı yoldan çıkaracağı benzemiyor” denildi.