IMF yerin yedi kat dibine girecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayındaki uluslararası Para Fonu (IMF) toplantısının İstanbul'da yerin yedi kat altına inşa edilen kongre merkezinde yapılacağını belirterek, bu toplantının IMF'yi "yerin dibine sokacağı" yorumunda bulundu. Erdoğan, IMF'nin Türkiye'nin gücünü göreceğini söyledi.

Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Merkez Ordu Evi'nde düzenlenen resepsiyonda gazeteciler ile sohbetinde IMF toplantısına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Erdoğan, IMF ile Dünya Bankası 2009 guvernörler toplantısının ekim ayında İstanbul'da düzenleneceğini, yaklaşık 15 bin kişinin geleceği bu toplantı için 11 ayda Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ile Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu arasında yerin yedi kat altında kongre merkezi kurduklarını anlattı.

'Verirsiniz, verirsiniz...'

İstanbul'daki toplantının IMF'yi yerin dibine sokacağını belirten Erdoğan, "Orada Türkiye'nin neye muktedir olduğunu görsünler istiyorum. Orada görecekler. Verirsiniz verirsiniz, vermezseniz vermezsiniz, biz buna da muktediriz" diye konuştu.

'Daha çok dalga geçecekler'

Erdoğan, bir gazetecinin, "New York Times IMF ile dalga geçmeye başladı, okudunuz mu?" sorusuna, "Daha çok dalga geçecekler onlar" karşılığını verdi.

Gazetecilerin ekonominin düzeldiği şeklindeki yorumları üzerine ise Erdoğan, "Fena değil, tabii Türkiye için yeterli değil" dedi.