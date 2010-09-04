T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF VE ILO'DAN GELİŞMİŞ ÜLKELERE ÇAĞRI WASHINGTON (A.A)

04 Eylül 2010 17:58

-IMF VE ILO'DAN GELİŞMİŞ ÜLKELERE ÇAĞRI WASHINGTON (A.A) - 04.09.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayımladıkları raporla, küresel toparlanmaya engel olacağı endişesiyle gelişmiş ülkelere 2011 yılından önce bütçe harcamalarını azaltmama çağrısında bulundu. IMF ve ILO'nun eylül ayı ortasında Oslo'da düzenleyecekleri ortak konferans öncesinde yayımladıkları raporda, genel bir strateji olarak gelişmiş ülkelerin önümüzdeki yıldan önce bütçe harcamalarında kesinti yapmamaları gerektiğine işaret edilerek, bu tarihten önce yapılacak bir kesintinin küresel ekonomik toparlanmayı zayıflatacağı vurgulandı. Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin, geçen aylarda bütçe harcamalarında kesinti yaptığı hatırlatılan raporda, Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1'i oranında kamu harcamalarında yapılacak bir kesintinin yatırımlarda ve iç tüketimde yüzde 1 oranında bir azalmaya ve işsizlik oranında ise 0,3 puanlık bir artışa neden olacağı belirtildi. Hükümetlerin kriz döneminde uygulamaya koydukları bazı istihdam yardımlarını kaldırmaları gerektiği vurgulanan raporda, söz konusu yardımların toparlanma sürecinde ekonomilere pahalıya patladığı ifade edildi. IMF ve ILO tarafından 13 Eylül'de Oslo'da düzenlenecek ortak konferansta, yeterli istihdam oluşturarak, sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın yolları tartışılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24