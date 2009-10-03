IMF ve Dünya Bankası raporunu açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında World Economic Outlook (Dünya Ekonomik Görünüm) raporunu dünya kamuoyuna dün İstanbul’dan duyurdu.

Küresel krizin olumsuz etkilerinin ülke ülke hesaplanan raporda, Türkiye’nin bu yılına ilişkin olumsuz beklenkiler hakim oldu. Hükümet, yüzde 4’lük büyüme hedefini, önceki yüzde 3.6, sonra da yüzde 6 küçülme olarak revize ederken, IMF’nin örgörüsü Türkiye’nin bu yıl yüzde 6.5 küçüleceği yönünde oldu. IMF’nin önceki tahmini yüzde 5.1 düzeyindeydi.

IMF Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Bölümü Direktörü Olivier Blanchard, Çok Taraflı Gözetim Dairesi Başkanı Krishna Srinivasan, Dünya Ekonomik Çalışmalar Dairesi Araştırma Bölüm Başkanı Jörg Decressin ve Dış İlişkiler Dairesi Bölüm Başkanı William Murray tarafından açıklanan raporda, 2010 tahminlerinin ise hükümetten daha iyimser olduğu görüldü. IMF verilerine göre, yüzde 6.5’lik küçülmenin ardından Türkiye, 2010 yılında yüzde 3.7’lik bir büyüme yakalayacak. Hükümetin 2010’a ilişkin büyümesini ise yüzde 3.5 olarak öngörmüştü. 2010’da küresel olarak üretim ve satışlarda yüzde 1.7’lik bir artış bekleyen IMF, global ekonominin yüzde 3.1 büyümesini bekliyor.

Türkiye hızlı yükseliyor

Rapor hakkında bilgi veren Jörg Decressin, Türkiye’yi gelişmekte olan diğer Avrupa ülkeleri ile mukayese ettiklerini söylerken, sonuçları şöyle değerlendirdi: “Türkiye özellikle ilk çeyrekte çok önemli daralma gösterdi. Fakat ikinci çeyrekte son derece güçlü bir geri sıçrama oldu. Ekonominizde ikinci ve birinci çeyreği karşılaştırırsak yüzde 7’lik fark var. Türkiye’yi diğer gelişmekte olan Avrupa ülkeleriyle mukayese ederseniz faaliyetlerdeki düşüş 2009’da diğer gelişmekte olan Avrupa ülkelerinden daha derindi. Fakat 2010 için tahminlerimiz daha iyimser. Türkiye dönemsel olarak hızlı yükseliyor.”

En fazla Avrupa etkilendi

Raporun ortaya koyduğu bir diğer sonuç ise krizin etkileri en fazla İngiltere ve Almanya’da görülecek. İngiltere’nin milli geliri 2009 yılında 482 milyar dolar düşerek 2 trilyon 198 milyar 163 milyon dolara gerileyecek. Almanya’nın milli geliri ise aynı yılda 438 milyar dolar azalarak, 3 trilyon 235 milyar 463 milyon dolara düşecek. Bu yıl ayrıca, Fransa’nın milli geliri 232 milyar dolar düşerek, 2 trilyon 634 milyar 817 milyon dolara, İtalya’nın milli geliri 224 milyar dolar azalarak, 2 trilyon 89 milyar 555 milyon dolara gerileyecek,

20 ülkeden 17’si geriledi

IMF’nin “Dünya Ekonomik Görünümü” raporundaki verilerinden derlediği bilgilere göre, küresel kriz, tüm dünya ülkelerini olumsuz etkilerken, 2009’da ilk büyük 20 ekonomi içinde 17 ülkenin milli gelirleri, ülke başına 16 ile 482 milyar dolar arasında azalacak. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin milli geliri 175 milyar 224 milyon dolar azalarak, 14 trilyon 266 milyar 201 milyon dolara gerileyecek. Ancak, ABD’nin milli geliri 2014 yılında ise yaşadığı krize meydan okuyarak, 2.9 trilyon dolar artacak ve 17 trilyon 419 milyar dolara çıkacak.

17’nciliğimiz değişmeyecek

IMF’nin raporuna göre, Türkiye’nin 2008 yılında 729 milyar 983 milyon dolar olan gayri safi yurt içi hasılası (GSYH), 2009 yılında krizin etkisiyle 136 milyar 450 milyon dolar gerileyerek, 593 milyar 533 milyon dolara düşecek ama dünya sıralamasında 17’incilikteki yeri değişmeyecek. Türkiye’nin milli gelirinin 2014 yılında artış eğilimiyle 710 milyar 833 milyon dolara ulaşması öngörülürken, bu rakam yine de kriz öncesi milli gelir rakamını yakalamayacak.

Türkiye 2 bin dolar fakirleşti

BU yıl kişi başına milli gelir sıralamasında ise ilk sırayı 94 bin 417 dolar ile yine Lüksemburg alırken, bunu 76 bin 692 dolar ile Norveç ve 75 bin 956 dolar ile Katar izliyor. Katar’ı 66 bin 126 dolar ile İsviçre, 55 bin 942 dolar ile Danimarka, 51 bin 128 dolar ile İrlanda takip ediyor. Türkiye’nin kişi başına milli geliri sıralamasında ise 2009 yılında ise 59’uncu sırada yer alacak. Buna göre Türkiye’nin geçen yıl 10 bin 479 dolar kişi başına milli geliri 2009’da 8 bin 427 dolara gerileyecek. Türkiye’nin 2014 yılında kişi başına milli geliri 9 bin 550 dolar olacak.

İşsizlik sorunu 2010’da da sürecek

IMF Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Bölümü Direktörü Olivier Blanchard’ın finans piyasalarında iyileşme ve düzelme başladığı yönündeki iyi haberine karşın Dünya Ekonomik Görünümü Raporu’nda “Gelişmiş ekonomilerin 2010’un büyük kısmında çok düşük bir hızla büyüyeceği ve işsizliğin 2010 sonlarına kadar artmaya devam edeceği tahmin ediliyor” denildi. Raporda ayrıca, finansal şokların ardından işsizlik oranının önemli ölçüde artış eğilimi sergilediği ve uzun yıllar boyunca yüksek seviyede kaldığına yer verilirken, iş kaybının yavaşlatılması için maaş artışlarının sınırlı tutulması hatta pekçok çalışanın maaşının düşürülmesinin gerekebileceği belirtildi.

Nehrin ortasındayız karşıya geçmek için ilerlemek zorundayız

IMF Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Bölümü Direktörü Olivier Blanchard’ın araştırma sonuçlarına ilişkin kısa açıklamasının ardından toplantı soru-cevap bölümüyle devam etti. Toplantıda IMF yetkililerinin sorulara verdiği yanıtlarda öne çıkan açıklamalar şöyle: “Küresel dengenin yeniden tesisine ihtiyaç var ki iyileşme sürekli kılınabilsin. Bugünün, 2007’den en önemli farkı; nehrin ortasındayız. Karşı kıyıya varabilmek için ilerlemeye devam etmek zorundayız. Ülkelerin kararlılığı çok önemli. Kriz pekçok şeyi değiştirdi. Bu değişiklikleri G 20’de de görebiliyoruz. İhtiyaç ve kararlılık arttı. Tekrar istikrarı sağlamak için elimizde tek bir genel geçer reçete yok. Eski üretim seviyelerini hemen dönmeyi bekleyemeyiz. Aynı zamanda aynı büyüme oranını da hemen bekleyemeyiz. Bu birkaç yıl içinde olacak. Özel talep ve küresel sıçrama gerçekleşmezse hükümetler büyük mali açıklarla devam ederlerse borçlar üst düzeylere gelirse bazı ülkeler için çok endişeli olabiliriz. Bu durumda neler olabileceğini tahmin etmek çok güç.”