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Ekonomi

IMF: Türkiye yeni program önermedi

IMF, Türkiye’nin kendilerinden yeni bir program talebinde bulunmadığını açıkladı.

05 Kasım 2008 02:00

IMF dün gece, Türkiye’nin Fon’dan kredi içeren yeni bir program talebinde bulunmadığını açıkladı. IMF’den bir sözcü, “Türk yetkilileri IMF’den yeni bir program talebinde bulunmadılar. Ancak bu konuda seçeneklerini incelemeye devam ediyorlar” dedi.

Anlaşma için nihai kararın hafta sonu başlayacak görüşmelerle şekillenmesi bekleniyor. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, 8-9 Kasım’da G-20 ülkeleri bakanlar toplantısı için Brezilya’ya gidecek.

Şimşek burada, IIMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ile biraraya gelecek. Görüşmede, Mayıs ayından bu yana IMF heyetleriyle yapılan temaslarla, üzerinde büyük oranda mutabık kalınan ihtiyati stand-by anlaşması bir kez daha gözden geçirilecek.

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