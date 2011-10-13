-IMF Türkiye temsilcisine yumurta attılar BURSA (A.A) - 13.10.2011 - Uludağ Üniversitesinde (UÜ) düzenlenen 16. İktisat Sempozyumu'na katılan IMF Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, bazı öğrencilerin yumurtalı tepkisiyle karşılaştı. Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) ve UÜ tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 16. İktisat Sempozyumu'nun ikinci oturumuna konuşmacı olarak IMF Türkiye Temsilcisi Lewis ile TEK Başkanı Prof. Dr. Ercan Uygur katıldı. Konuşmak üzere kürsüye çıkan Lewis, ''Türkçe iyi konuşamıyorum. İngilizce devam edeceğim'' demesi üzerine salonu dolduranlardan alkış aldı. Birkaç dakika sonra Lewis, bazı öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. ''IMF defol, üniversiteler bizimdir'' diye bağıran bazı öğrenciler, Lewis'e yumurta attı, ''IMF defol'' yazılı pankart açtı. Lewis'e yumurta isabet etmedi. Tepki gösteren 7 öğrenci, dışarı çıkarılırken, arkadaşları güvenlik görevlilerinin ve öğretim üyelerinin tutumuna tepki gösterdi. ''Bizim üniversitemizden bizi kovuyorsunuz. İngilizce konuşturuyorsunuz ancak kendi öğrencilerimizi dışarı çıkarıyorsunuz. Bu adil değil. Biz İngilizce anlamıyoruz'' diyen bazı öğrenciler, salonu terk etti.