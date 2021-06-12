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Ekonomi

IMF, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,75 büyümesini bekliyor

12 Haziran 2021 22:12

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 4. madde değerlendirmesini açıkladı. Rapora göre kuruluş Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,75 büyüyeceği tahmininde bulundu. Sonraki 5 yılda ise büyümenin yıllık yüzde 3,3 olacağı öngörüsünde bulundu.

IMF, Türkiye'de 2021 sonu enflasyonunu yüzde 16,5, 2022 sonunda yüzde 14 beklediğini açıkladı. Sonraki 5 yılda da enflasyon için yüzde 12,5 tahmini yaptı.

Raporda, Türkiye'de politika belirsizliği ve kırılganlıklar artmış olmasına rağmen ülkenin sorunlarının aşılmaz olmadığını kaydeden kurum, kredibilitenin ve tamponların yeniden inşası için güçlü bir para politikası duruşunun zaruri olduğunu vurguladı.

IMFUluslararası Para FonuTürkiye ekonomisi
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