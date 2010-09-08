-IMF: TÜRKİYE BU YIL YÜZDE 6,1 BÜYÜYECEK ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), cari açıktaki hızlı büyümenin, büyük oranda büyümedeki toparlanmayı yansıttığını bildirdi. IMF'nin Türkiye ile yapılan 4'üncü madde görüşmelerine ilişkin raporunda, ''İhracattaki artışa rağmen, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine hızla yaklaşması beklenen cari işlemler açığı, büyük oranda büyümedeki toparlanmayı yansıtıyor'' denildi. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6,1, gelecek yıl ise yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor. IMF, büyümenin 2012 yılında yüzde 3,9, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ise yüzde 4 olacağını öngörüyor. Enflasyonun, yıl sonunda hedef bandın orta noktasının üzerinde olmasının tahmin edildiği raporda, enflasyonun azalmasının, küresel kriz sırasında zayıf talep nedeniyle düşen, ancak son zamanlarda hızla artan cari işlemler açığının ise 2015 yılında dış borcun GSYH'nin yüzde 50'sinin üzerine çıkmasıyla, kademe kademe artmasının beklendiği ifade edildi. İşsizlik oranının yüzde 10 civarında seyrettiği bildirilen raporda, işsizlik oranının kalıcı olarak düşürülmesinin sürdürülebilir yüksek GSYH oranlarına bağlı olduğu vurgulandı. Avrupa'daki belirsiz durumun yakın dönemde Türkiye'nin büyümesinde risk yaratacağına dikkat çekilen raporda, Avrupa'nın ihracat talebinin beklentilerin altında kalması (ekonomideki hareketliliğin azalması ve daha değerli avro), AB bankalarından daha az fon sağlanması ya da Avrupa'da riskten kaçınmanın iç ve dış talebi azaltması olasılığına işaret edildi. -KAMU BORCU VE DIŞ BORÇ- Bu yıl için GSYH'ye oranı yüzde 44,1 olması beklenen kamu borcunun, 2015 yılında ise yüzde 40,2'ye düşmesinin tahmin edildiği raporda, brüt dış borcun artacağı, ancak sürdürülebilir seviyede kalacağı bildirildi. Raporda, dış şokların kamu borcundaki azalışı durdurabileceği, döviz kurlarında meydana gelecek ciddi şokların brüt dış borç stoku üzerinde risk yaratacağına işaret edildi. Raporda, dış borcun, cari işlemler açığının ılımlı genişlemesi, GSYH'nin kriz öncesine göre daha yavaş ortalamada büyümesi ve borç yaratıcı sermaye akışının aşama aşama yükselmesi nedeniyle 2015 yılında GSYH'nin yüzde 52,4'üne çıkacağı tahmin ediliyor. Bu yıl yüzde 7,6 olması beklenen enflasyon oranı, gelecek yıl yüzde 6,2'ye düşeceği tahmin ediliyor. IMF'ye göre, bu yıl Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası 1 trilyon lirayı aşarak 1 trilyon 95,6 milyar lira, 2011 yılında ise 1 trilyon 205,5 milyar lira olacak.