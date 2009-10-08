IMF toplantısının hazırlıkları cep yakmış

IMF-Dünya Bankası İstanbul toplantısı dün sona ererken, 15 bin konuğu memnun edebilmek için 10 bin kişi kişi çalıştı. Konuklara 500 bin şişe 0.50 litrelik su ücretsiz dağıtılırken, ‘Mavi kapak dikkat dağıtır’ uyarısı üzerine Hamidiye, zirveye özel ‘beyaz kapaklı şişe’ üretti.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Guvernörler Kurulu toplantısı, dün sona ererken, 10 bin kişi konukları memnun edebilmek için çalıştı. Günde 690 özel güvenlik, 485 temizlik ve 1500 kişi de catering hizmeti verirken, düzen, temizlik, hijyen gibi konuların yanı sıra katılımcıların su içeceği şişenin kapagına kadar pek çok unsur dikkat alındı. Öyle ki, organizasyonda su ihtiyacını karşılayan Hamidiye, bu toplantılar için özel şişe kullandı. ABD’de yapılan IMF hazırlık toplantılarında, konuşmalar sırasında izleyicinin gözünü yormaması, dikkatini dağıtmaması, konuşmacının elinde veya ekranda parlamaması için tavsiye edilen pet şişelerin kapak renginin, mavi yerine beyaz üretildiğini belirten Hamidiye Su yetkilileri, bu toplantılara özel 500 bin beyaz kapaklı su dağıttı.



Konukları en iyi şekilde ağırlayabilmek için su şişelerinden dezenfektan jellerine kadar pek çok detayın gözden kaçırılmadığı zirvede, organizasyonu Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (UKTAŞ) üstlendi. UKTAŞ’ın Genel Müdürü Pervin Zeydanlı Yalazan, organizasyona ilişkin şu bilgileri verdi:



15 bin kişi ağırlandı



Toplantılara 13 bin delegasyon ve 2 bin ziyaretçi katıldı. Toplantıları izlemek üzere 1661 basın mensubu on-line akreditasyon yaptı. Kartını alıp toplantıları izleyen gazeteci sayısının ise 1138 olarak belirlendi. Toplantıları izleyen gazetecilerin 667’si Türkiye’den, geri kalan bölümünün ise dünyanın çeşitli ülkelerinden geldi.



180 bin metrekarelik alan



Toplantılarda, IKM (İstanbul Kongre Merkezi), İstanbul Uluslararası Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Fuar Merkezi olmak üzere 3 binadan oluşan, toplam 180 bin metrekare gibi bir alanda çalışıldı. IKM, tiyatro bloğu dâhil olmak üzere 11 kat, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı 4 kat ve Rumeli Fuar Merkezi ise 2 kattan oluşuyor.



Aynı anda 60 banket



Günde aynı anda 28 salonda eş zamanlı toplantı, aynı zamanda 60 banket organizasyonu yapıldı. Bu demektir ki, bu salon düzenlerinde günde en az 2 defa değişiklik yapıldı. Catering, temizlik, güvenlik, salon düzenleme, teknik prodüksiyon ve teknik ekip, host-hostesler, dekorasyon ve süsleme hizmetlerinin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü’nün sağlık ekipleri, İstanbul Emniyeti, konukların transferlerini sağlayan ekiplerleri de katacak olursak, çalışan sayısının 10 binin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.



150 bin fincan çay ve kahve



Organizasyon boyunca, bütün katlardaki su dolaplarımızı dolu tuttuk. Bu organizasyon için 500 bin şişe 0.50 litrelik suyu beyaz kapaklı olarak üretildi. 150 bin fincan çay ve kahve içileceğini planladık, kafeteryaların bulunduğu alanlarda ücretli, diğer alanlarda ise ücretsiz olarak ikram ettik.



Uktaş 2.5 yıl hazırlandı



Dahaönce de Habitat II, NATO, AGİT toplantılarında ve 5’nci Dünya Su Forumu’nda organizasyonu üstlenen Uktaş’ın, İstanbul toplantıları için 2.5 yıldır hazırlık yaptığını belirten Pervin Zeydanlı Yalazan, bu hazırlıkları şöyle özetledi: “2006’da Singapur’da yapılan toplantının ardından ‘Dünya Bankası-IMF Toplantıları’ ortak sekretaryasının İstanbul’u ilk ziyareti sırasında irtibata geçtik ve çalışmalara başladık. Washington’da en son yapılan ‘2008 Güz’ ve ‘2009 Bahar Dönemi’ toplantılarına gözlemci olarak katıldık. 2.5 yıl da zirveye hazırlandık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Dünya Bankası-IMF Ortak Sekreteryası ile beraber yürüttük.”



70 bin rulo tuvalet kâğıdı, 1500 litre antibakteriyel dezenfektan kullanıldı



Temizlik ve hijyene özel önem verdiklerini vurgulayan Pervin Zeydanlı Yalazan, bu konudaki çalışmaları şöyle anlattı: “Bu konuya maksimum özeni gösterdik. 700’e yakın temizlik elemanı, 24 saat esasına göre görev aldı. Toplantı salonlarının temizliği, genel alanlar ve özellikle de tuvaletlerde önlem alındı. Buralarda özel antibakteriyel tuvalet malzemeleri kullanıldı. 1500 litre antibakteriyel dezenfektan, 240 kilogram doğaya zarar vermeyecek antibakteriel sıvı el sabunu kullandık. Bunun dışında 70 bin rulo tuvalet kağıdı, 74 bin rulo kağıt havlu, ayrıca bakteri barındırmayan hijyenik naylonlarla kaplı klozetler kullanıldı. Bunlar için ise 11 bin rulo klozet hijyen naylonu tüketildi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bina girişlerinde 5 noktada termal kameralar ile ve 20 noktada da konukların kullanabileceği, el dezenfektan jelleri konuldu.”



Sandviç 15 TL’den satıldı



Tarihi zirvede, catering konusunda Borsa Lokantaları hizmet verdi. Restoranda alınan alakart mönülerin dışında, ayrıca kafeteryalarda çeşitli mönülerle hizmet verildi. Günde yaklaşık 13 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Zirvede Rumeli Binası’nın giriş katı basın mensupları için hazırlandı. Basın mensupları salona yerleştirilen 9 LCD ekrandan zirveyi izledi. 30 Eylül’den başlayarak 7 Ekim saat 20.00’ye kadar gün boyunca çay ve kahve ikramı ücretsiz yapıldı. Saat 11.00’de ve 16.00’da basın mensupları için 250 tabakta 6 çeşit tatlı-tuzlu kuru pasta servis edildi. Sadece basın merkezinde günde 48 paket 1 litrelik süt tüketildi. Borsa Lokantası kafeteryaları her katta stand açarak sandviç, salata, meyve ve içecek satışı da yaptı. Ancak kafeterya fiyatları beklentilerin çok üzerindeydi. Açma-simit ve poğaçanın 4 TL’den satıldığı stantlardaki fiyatlar şöyleydi: Salata: 15-13 TL, sandviçler 10-15 TL, tatlı (porsiyon) 9 TL, kola 6 TL, bira 9 TL.

