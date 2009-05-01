IMF toplantısı 300 kişiye iş sağlayacak

İstanbul'da Ekim ayında yapılacak IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında görev yapmak üzere yabancı dil bilen 300 kişi aranıyor.



Edinilen bilgiye göre, 6-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak "Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulları Yıllık Toplantıları" için kalifiye 300 kişi görevlendirilecek.



IMF ve Dünya Bankası Yönetim Kurulu Üyelerinin her üç yılda bir Washington dışında gerçekleştirdiği toplantı ve yan etkinliklerin bu yıl İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak olması, aynı zamanda küçük de olsa bir istihdam sağlayacak.



Söz konusu toplantı ve etkinliklere bu yıl tüm dünyadan, Maliye Bakanları, Merkez Bankası Başkanları, hükümet yetkilileri, resmi ve özel finans kuruluş temsilcileri ve geniş bir medya mensubu ile birlikte yaklaşık 10-12 bin kişilik bir katılımın olması bekleniyor.



Bu organizasyonda görev alacak kişileri seçme yetkisi Kelly Services Türkiye'ye verildi.



Kelly Services Türkiye Ülke Müdürü Derya Türkkorkmaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de son yıllarda düzenlenen en büyük organizasyonlardan birinin parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, IMF ve Dünya Bankasının toplantılarının dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edildiğini söyledi.



Yetişmiş insan gücü temini



Bu organizasyonun hatasız yürümesi için iyi yetişmiş insan gücü temininin son derece önem taşıdığını vurgulayan Türkkorkmaz, Kelly Services'in Fortune 500'ün içinde yer alan bir firma olarak daha önce de başka ülkelerde bu toplantılara insan kaynağı hizmeti sunduğunu, bu yüzden gerekli tecrübeye sahip olduğunu ifade etti.



Yaşadığımız kriz döneminde 300 kişilik istihdam da önemli olduğunu belirten Türkkorkmaz, "Başta İngilizce olmak üzere İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca gibi dillere hakim insan gücüyle toplantılarda önemli bir misyon üstleneceğiz. Bu anlamda, Türkiye açısından gurur verici bir organizasyon bizleri bekliyor" diye konuştu.



Toplantı kapsamında görev yapacak tüm adaylardan, bildikleri dili resmi bir belge ile desteklemeleri istenecek. Söz konusu belgeye sahip olmayan adayların, yetkili bir dil okulu veya kurumun düzenlediği seviye belirleme sınavından ileri derece ile geçmesi gerekecek. İleri seviyede dil yeterlilik belgesi olmayan müracaatlar dikkate alınmayacak. Büyük organizasyonlarda görev yapmış olmak ve birkaç dil bilmek de tercih nedenleri arasında yer alacak. Son başvuru tarihi ise 15 Haziran 2009 olarak belirlendi.



