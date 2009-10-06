IMF protestolarında 41'i kadın 96 gözaltı

IMF-Dünya Bankası toplantıları nedeniyle Taksim'de düzenlenen protesto gösterilerinde 41'i kadın 96 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Taksim Meydanı metro çıkışında, DİSK, KESK, TTB, TMMOB, ÖDP, TKP, EMEP ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla saat 11.00'de gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından, sendika ve sivil toplum örgütlerinin dağılmaya başladığı sırada grubun içinde bulunan yasa dışı örgüt mensuplarından oluşan marjinal grupların kongre merkezi yönüne doğru ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

Bu gruplar Çevik Kuvvet polisleri tarafından engellenince, aynı grubun arkasında yer alan yüzleri maskeli kişilerin, polise önce gaz bombaları ve molotofkokteylleriyle, ardından da taş ve sapanlarla attıkları misketlerle saldırdıkları kaydedildi.

Açıklamada, Çevik Kuvvet polislerinin göstericilere önce tazyikli suyla, sonra da göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarılarak, ara sokaklara dağılıp tekrar polise saldıran göstericilere saat 15.00'e kadar çok sayıda müdahalede bulunulup grupların dağılmasının sağlandığı ifade edildi.

Gösteriler sırasında, Sıraselviler Caddesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında göstericilerin arasında kalan bir Çevik Kuvvet polisinin ağır şekilde darp edilip linç girişiminde bulunulduğu ve silahının gasp edildiği belirtildi.

Taksim Meydanı, Gezi Parkı, AKM ve İstiklal Caddesi civarında 11 banka binası, 5 iş yeri, 6 kamu binası ve 8 adet polis aracına zarar veren ve polise saldıran göstericilerden 41'i kadın 96 kişinin yakalandığı anlatılan açıklamada, olayların yaşandığı bölgelerden ve göstericilerin üzerlerinden 3'ü kırılmış 10 adet molotofkokteyli, 29 adet sapan, 150 adet misket, çok sayıda bez afiş ile kar ve gaz maskeleri ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili gerekli tahkikatın başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, göstericilerden ele geçirilen malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın mensuplarına gösterildi.